مقالات بخش پژوهش جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، 14 پژوهشگر ایرانی به بخش پژوهش بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه پیدا کردند که اسامی آن‌ها و فهرست مقالات به این شرح است:



"پرفورمنس، نمایش متعالی" احمد کامیابی مسک، "مفهوم ساخت‌شکنی در پرفورمنس و تئاتر پست مدرن" مسعود دلخواه، "زمینه‌های پیدایش هنر پرفورمنس" یدالله آقاعباسی، "مدل اقتصاد فرهنگی در مناسبات خصوصی سازی هنر تئاتر ایران" مصطفی مختاباد، "آسیب‌شناسی برنامه و بودجه در تئاتر دفاع مقدس" مهدی حامدسقاییان، "اقتصاد تئاتر و تئاتر اقتصاد" امیرکاووس بالازاده،‌ "تئاتر مستند در ایران" ولی‌الله شالی، "رهیافت دوباره به پرفورمنس آرت و نگاهی چند جانبه به ویژگی‌های آن" بهزاد صدیقی، "نشانه و نشانه‌شدگی در تئاتر مستند" فرید میرشکار، "اقتصاد تئاتر از آغاز پیدایش تا آغاز رنسانس" حسن دولت آبادی، "پرفورمنس و اجرا" محمودرضا رحیمی، "اقتصاد در تئاتر ایران" ایرج افشاری‌اصل، "پرفورمنس و بدن" حمید اعتمادی و "پست مدرنیسم و اجرا" ترجمه امیر لشکری.

علاوه بر این 24 مقاله از 19 کشور جهان نیز در این بخش حضور دارند که همزمان با جشنواره منتشر می‌شود. بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 16 بهمن تا اول اسفندماه در 14 بخش در تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.