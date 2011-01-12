صدور 4 میلیارد دلار محصول پتروشیمی به هند و چین

رضا حمزه لو در گفتگو با مهر در تشریح برنامه های ایران برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمی به چین، گفت: در حال حاضر چین بزرگترین بازار صادرات محصولات پتروشیمی ایران به شمار می رود.

مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر به طور متوسط سالانه حدود 2 میلیارد و 400 میلیون دلارانواع محصولات پتروشیمی ایران به چین صادر می شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی ایران در شهرهای شانگهای و پکن شرکت و دفاتر بازرگانی فعال دارد، ضمن آنکه در شهرهای شانگهای و تیانچین چین از امکاناتی برای ذخیره سازی مکانیزه محصولات پلیمری در اختیار دارد.

وی از مطالعه و برنامه ریزی برای راه اندازی یک دفتر جدید در شهر گوانجوی چین خبر داد و اظهار داشت: با توجه به افزایش تقاضای چین برای واردات و خرید محصولات پتروشیمیایی و پلیمری، توسعه صادرات محصولات به این کشور آسیایی در اولویت قرار گرفته است.

به گفته این مقام مسئول، هم اکنون ایران بزرگترین صادر کننده متانول و دومین صادر کننده پلی اتیلن سنگین به کشور چین است.

یوسف مسافر مدیر برنامه ‌ریزی شرکت بازرگانی پتروشیمی هم پیشتر بالا بودن سرانه مصرف را یکی از دلایل افزایش صادرات محصولات به چین عنوان کرده و گفته بود: این کشور آسیایی همواره در سالهای اخیر به عنوان بازار هدف صادراتی پتروشیمی جایگاه قابل توجه ای برای ایران داشته است.



به گفته وی با اشاره به رشد 2 برابری جمعیت شهری این کشور آسیایی تا سال 2030 میلادی، پیش بینی می شود میزان سرانه فرآورده های پتروشیمیایی چین هم افزایش یابد.



این مقام مسئول از همکاری با چین برای فروش محصولات پتروشیمی در قالب قراردادهای تک محموله (spot) و بلند مدت (contract) خبر داده و اظهار کرده بود: در حال حاضر ایران در دو منطقه شانگهای و تیانجین چین انبارهای ذخیره سازی محصول در اختیار دارد که می تواند منجر به افزایش صادرات به این کشور شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر حدود 37 درصد از محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران به کشور چین و برخی از کشورهای منطقه خاور دور صادر می شود.

برخی از اقدامات انجام شده منجر به تصاحب بخشی از بازار پتروشیمی عربستان سعودی در کشور چین توسط ایران شده است به طوریکه در سالهای اخیر صادرات محصولات متانول به چین از 17 به 43 درصد افزایش یافته و این در حالی است که سهم عربستان در این بازار در سالهای اخیر از 33 به 13 درصد سقوط کرده است.

صادرات پتروشیمی ایران به هند افزایش یافت

حمزه لو در ادامه از هند به عنوان دومین بازار هدف محصولات پتروشیمی ایران یاد کرد و افزود: در شرایط فعلی حدود 18 درصد از محصولات پتروشیمی صادراتی ایران به بازار هند ارسال می شود.

مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران با اعلام اینکه پیش بینی می شود تا پایان سالجاری در مجموع 1.2 تا 1.5 میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده پلیمری ایران به هند صادر شود.