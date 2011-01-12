"نفوذی" پا را فراتر از خطوط قرمز نگذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی "نفوذی" سه‌شنبه بعد از ظهر در فرهنگسرای رسانه برگزار شد. در ابتدای نشست جمال شورجه تهیه‌کننده "نفوذی" گفت: فیلمنامه این فیلم برگرفته از یک اتفاق واقعی است که برای یک آزاده شکل گرفته است و اقتباسی از کتاب "حکایت زمستان" سعید عاکف است. فیلمنامه اولیه را داود امیریان به نگارش درآورده و بازنویسی توسط احمد کاوری انجام شده است. برای ساخت این فیلم مذاکراتی با فارابی انجام دادیم که البته پروسه رسیدن به نتیجه برای ساخت چند ماه زمان از ما گرفت.

حسن پویا مدیر فیلمبرداری این فیلم در ادامه عنوان کرد: من تجربه همکاری با کاوری را نداشتم، در فیلم "ارتفاع پست" مدیر فیلمبرداری بودم و ایشان به عنوان بازیگر در این پروژه حضور داشت. این اولین همکاری مشترک ما به عنوان کارگردان و فیلمبردار است که از نتیجه آن راضی هستم.

احمد کاوری نویسنده و یکی از کارگردانان "نفوذی" در پاسخ به سئوالی درباره خلاء موجود در فیلمنامه و حس رمز و رازی که در ابتدای اثر دیده می‌شود عنوان کرد: شاید این خلاء تعبیر خیلی صحیحی نباشد. شخصیت اصلی فیلم ما در زندگی به اندازه‌ای مصیبت کشیده که از منظر خود حتی کارهای پسندیده‌ای نیز انجام نداده به همین دلیل در همان ابتدای فیلم فکر می‌کند حرف نزدن به نفع خودش است.

وی افزود: این شخصیت 20 سال از فضای جامعه دور بوده است، پس از بازگشت ابتدا می‌خواهد آدم‌ها را بشناسد و بعد حرف‌های دل خود را بیان کند. منطق این است که با سکوت جلو برود. لحظات اول فیلم با سکوت همراه است که این تعبیر رمز و راز، تعلیق و کشش ایجاد می‌کند.

کاوری با اشاره به کارنامه کاری خود عنوان کرد: من پیش از این بیشتر کار تئاتر انجام می دادم. نمایشنامه‌های خوب همیشه شخصیت‌های مرموز داشته تا برای مخاطب کشش ایجاد کند. ما در این فیلم به مخاطب دروغ نمی‌گوییم و فقط سکوت می‌کنیم.

جمال شورجه درباره فضا و دیالوگ‌هایی که در این فیلم بیان می‌شود و عبور از خطوط قرمز سینمای ایران گفت: همان طور که می دانید فیلم "آژانس شیشه‌ای" کار خوب حاتمی‌کیا در زمان خود مباحثی را مطرح کرد که به نوعی شاید عبور از خط قرمز بود. من در فیلم "لبه تیغ" نیز یکی از شخصیت‌هایم مسایلی را بیان می‌کند که انتقاد از جامعه است. به عقیده من مباحثی هم که ما در این فیلم مطرح کردیم خیلی چیز خاصی نبوده است.

وی افزود: ما محدودیت‌ها را خودمان می‌دانستیم. خط قرمزها را می‌شناختیم. به نظر من شرایط برای فیلمسازان و حتی برای روزنامه‌نگاران برای بیان چنین مطالبی که شما عنوان کردید راحت‌تر شده است. به گونه‌ای که حتی این شرایط در کشورهای دیگر نیز موجود نیست. ما در کشورمان بی‌پرده درباره همه مسایل صحبت می‌‌کنیم.

تهیه‌کننده "نفوذی" در ادامه بیان کرد: ‌در فیلم ما جزئیات و مسایل کوچکی گفته می‌شود. اگر خاطرتان باشد در فیلم "لبه تیغ" یکی از کارهای قبلی من شخصیت رضا بابک در دیالوگی عنوان می‌کند‌ "همه آدم‌ها قیمت دارند" حرف‌هایی که هم که در "نفوذی" بیان می‌شود حرف‌های تازه‌ای نیست که خط و خطوط را شکسته باشد.

در ادامه مهدی فیوضی یکی دیگر از کارگردانان توضیح داد: ما با ممیزی در این کار روبرو نبودیم به عقیده من شرایط عوض شده است و ما می‌دانستیم اتفاقی نخواهد افتاد.

کاوری در ادامه این جلسه ساختار فیلم را نمایشی دانست و افزود: من شخصاً سیاه بازی را دوست دارم تا کنون در حدود 60 پروژه سینمایی و تلویزیونی به عنوان یکی از عوامل حضور داشتم. قطعاً بازتاب کار برایم مهم بود زیرا به بحث مخاطب‌شناسی اعتقاد دارم.

وی افزود: زمانی که مجموعه تلویزیونی "سقوط" که برداشت از یک نمایشنامه آلمانی بود را کار می‌کردیم من تصور نمی‌کردم این مجموعه 79 درصد مخاطب داشته باشد و یا حتی کار دیگری که به نوعی ضد گیشه محسوب می‌شد با 70 درصد مخاطب روبرو شد. سینمای روز دنیا مولفه دارد که ما جذب ظاهر آن می‌شویم اما من معتقدم باید یک اثر در ابتدا ایرانی شود و بعد از این مولفه‌ها استفاده کرد. به طور نمونه بحث رفاقت در فیلم‌های ایرانی مطرح می‌شود که همان کلیشه است اما از همین کلیشه می‌توان به طوری استفاده کرد که مورد جذب مخاطب شود.

امیر قادری منتقد این جلسه نیز توضیح داد: من معتقدم "نفوذی" در شبکه نمایش خانگی قطعاً با استقبال بسیار خوبی روبرو خواهد شد. تاکنون نیز در گیشه فیلم با استقبال خوبی روبرو شده است.

علیمردانی تهیه‌کننده دیگر فیلم عنوان کرد: آنچه که ما انتظار داشتیم درباره فروش فیلم تاکنون برآورده نشده است اما امیدواریم در هفته‌های آتی این اتفاق بیافتد. در پخش برنامه‌هایی داریم که قطعاً‌ به نتیجه مثبتی در گیشه می‌رسیم. به هر حال فصل امتحان دانشجویان است و ماه محرم و زمستان و را نیز باید در نظر بگیریم.

وی تاکید کرد:‌ در حال حاضر 14 فیلم در حال اکران است. این یک فاجعه است. نمی‌دانم این سیاست از کجا آمده است. ارشاد باید به فکر این اتفاق باشد.

جمال شورجه درباره بحث شعارزدگی در این فیلم گفت: ما نهایت سعی خود را کردیم که به مرز شعارزدگی نزدیک نشویم. کار با یک ساختار پلیسی، پیچیده و امنیتی پیش رفت. ما در بستری داستانی طرح مباحث اجتماعی را نیز بیان کردیم. ما سعی کردیم چند موضوع را در این فیلم بالانس کنیم.

وی درباره همکاری عوامل با وزارت اطلاعات درباره ساخت این فیلم گفت: ما در این ارتباط جلسات زیادی برگزار کردیم. حرفهایی از آنها به ما گفته نشد به هیچ عنوان بحث سفارشی در این فیلم مطرح نبود ما فیلمنامه را به وزارت اطلاعات دادیم و آنها آن را خواندند و نظرات خود را ارائه کردند و ما نیز در بعضی موارد از نظرات آنها استفاده کردیم.

شورجه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره این موضوع که آیا ممکن بود این فیلم بدون حضور آقای شورجه ساخته شود، عنوان کرد:‌ جالب است من بیان پیچیده‌ و یا دیالوگ‌های خاصی در فیلم نمی‌بینم. در حال حاضر شرایطی پیش آمده که پرداختن به مسایل اجتماعی در بعضی مواقع از آن طرف بام می‌افتد اما بحث سینما حساسیت‌برانگیز است. هرچیزی که در این فیلم گفته یا بیان شده از فیلتر نظام گذشته است. این فیلم مشکل خاصی ندارد. من فکر می‌کنم هر شخص دیگری هم می‌توانست با رعایت و شناخت حد و حدودها این فیلم را بسازد.

فیوضی نیز در این ارتباط توضیح داد: در بعضی از فیلم‌ها شخصیت‌ها حتی رئیس جمهوری را زیر سئوال می‌برند. فیلمی مانند فیلم ما قدرت نظام را مدنظر قرار داده است. فیلم‌های دیگری که جلویشان گرفته می‌شود نکات دیگری دارند.