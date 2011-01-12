به گزارش خبرگزاری مهر، توفانهای تندری می توانند پرتوهای ضدماده را در فضا پرتاب کنند. ماده عادی، ذرات درون اتمی مثل الکترونها و پروتونها را می سازند. درحالی که ضدماده ذراتی را می سازد که همان جرم و جوش را دارند اما بار و خواص مغناطیسی مخالف است.

به تازگی، ردیابهایی که بر روی تلسکوپ فضایی پرتوهای گامایی فرمی ناسا نصب شده اند در حدود 30 میلی ثانیه موفق شدند پوزیترونها را در توفانهای تندری زمین ردیابی کنند. پوزیترونها ضدماده الکترونها هستند.

دانشمندان توانستند انفجار متمرکز پرتوهای پوزیترونی را در یک رعد و برق در آسمان نامیبیا تا فاصله حداکثر 5 هزار کیلومتری از تلسکوپ مدارگرد زمین که در همان زمان از بالای مصر عبور می کرد ردیابی کنند.

در این تصویر موقعیت ماهواره فرمی در زمان ردیابی ضدماده مشخص شده است

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "این یک کشف بنیادین جدید است که نشان می دهد سیاره ما چگونه کار می کند. ایده ای که هر سیاره توفانهای تندری دارد که این توفانها می توانند ضدماده ایجاد کنند و آن را در فضا پرتاب کنند چیزی فراتر از داستانهای علمی تخیلی است."

براساس گزارش دیلی میل، دانشمندان پیش از این می دانستند که توفانهای خورشیدی می توانند پرتوهای گاما را گسیل کنند و اینکه پرتوهای گاما می توانند پوزیترونها را در فرایندی که "شکل گیری جفتی" نام دارد ایجاد کنند.

زمانی که پرتوهای گامای برخوردار از یک میزان دقیق از انرژی با یک اتم هوا واکنش می دهند انرژی که از پرتوهای گاما می آید به یک الکترون و یک پوزیترون تبدیل می شود.

بنابراین زمانی که دانشمندان تعداد کمی پوزیترون را در هر انفجار شدید پرتوهای گامایی مشاهده می کردند شگفت زده نمی شدند اما در این رعد برق در میدان مغناطیسی زمین یک دسته پرتو از پوزیترونها به وجود آمد به طوری که تلسکوپ فرمی توانست تولید حدود 100 تیلیارد پوزیترون را نشان دهد.

به گفته این دانشمندان، زمین به طور ثابت توسط پرتوهای خورشیدی، پرتوهای کیهانی رسیده از فضاهای دور و ابرنواخترهای پرقدرت بمباران می شود.

ردیابهای فرمی نشان دادند که این توفان تندری به صورت مختصر پرتوهایی به شکل پوزیترون و پرتوهای گاما ایجاد کرد سپس این پرتوها به اتمسفر زمین برخورد کردند و با تمام منابع کیهانی پرتوها ترکیب شدند.

این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "ما واقعا جزئیات زیادی درباره اینکه رعد و برق چگونه عمل می کند نمی دانیم، اما کشف ایجاد پوزیترونها یک کلید راهنمای بسیار بسیار مهم برای درک آن چیزی است که اتفاق می افتد."

این تصویر نشان می دهد که توفانهای تندری چگونه ضدماده را در اتمسفر رها کردند

به گزارش مهر، چندی پیش دانشمندان سرن در برخورددهنده بزرگ هادرون (LHC) موفق شدند 38 اتم از ضدماده هیدروژن را ایجاد کنند.

در آن زمان پائولو جوبلینو رئیس پروژه آزمایش آلیس در سرن در گفتگو به مهر در خصوص ایجاد این ضدماده توضیح داد: " برای تولید اتمهای ضدماده دو "عنصر" نیاز است: ضد الکترون (یا پوزیترون) که جرم کوچک آن تولید این ذره در حجم زیاد را آسان می کند و ضد پروتونها که در اثر برخورد پروتونها در انرژی بالا تولید می شوند. در حال حاضر سرن اولین لابراتوار در دنیا است که موفق شده است چیزی بیشتر از این تولید کند. برای تولید اتمهای ضد هیدروژن اول نیاز است که ضد پروتونهایی که از برخورد پروتونها در انرژی بالا تولید شده اند را آهسته کرد، چرا که آنها در سرعت بسیار بالایی تولید شده اند و بعد باید آنها گروه بندی کرد. این چیزی جدید و بسیار دشوار و بغرنج است. به هر حال، پس از چند سال در سرن موفق شده اند برای تشکیل اتمهای ضد هیدروژن، چند ضد پروتون را با چند پوزیترون ترکیب کنند. این گامی بسیار بزرگ از یک تجربه جدید است. در حقیقت سرن موفق شده است در یک تله مغناطیسی، ضد اتمهای تولید شده را به دام اندازد. با به دام انداختن اتمهای ضدهیدروژن می توان خواص ضدماده را بررسی کرد (برای مثال، تحقیق درمورد اینکه آیا این ضدماده تحت فشار یک جذب گرانشی قرار می گیرد یا خیر... یا اینکه آیا با همان سرعت ماده سقوط می کند یا خیر)."