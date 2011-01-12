اتمام ترم اول مدارس قرآنی/ ارائه گواهینامه قرآنی به دانش آموزان

مجتبی جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بیش از یکهزار مدرسه قرآنی با حضور پنج هزار نیرو در شهر تهران فعالیت می کنند.

کارشناس مسئول قرآن و عترت آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: مدارس قرآنی، سه ترم دو و نیم ماهه در طول سال تحصیلی فعالیت می کنند که ترم اول تحصیلی آنها سپری شد و ترم دوم آنها نیز به زودی آغاز می شود.

به گفته جعفریان، هر ترم تحصیلی در مدارس قرآنی 18 جلسه است.

وی با بیان اینکه در پایان هر ترم از دانش آموزان آزمون گرفته می شود، گفت: در پایان این آزمون به قبول شدگان مدرک تحصیلی ارائه می شود.

روانخوانی، روخوانی، تجوید، قصه گویی قرآنی، کتابت و تذهیب قرآنی از جمله فعالیتهایی است که در مدارس قرآنی دنبال می شود.

جعفریان درباره پرداخت سرانه مدارس قرآنی نیز گفت: در ابتدای راه اندازی به هر مدرسه یک میلیون تومان بابت هزینه فعالیتهای جاری در کل هفت ماه فعالیت پرداخت شد و هم اکنون نیز اطلاعات مربوط به مدیران و کادر آموزشی این مدارس را تهیه کردیم و به زودی اولین حقوق آنها به حسابشان واریز می شود.