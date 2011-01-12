نظارتها بر باشگاه های بولینگ و بیلیارد در اصفهان افزایش یافت

مسعود داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان گفت: بولینگ و بیلیارد استان اصفهان طی ماه‌های گذشته از نظر فرهنگی پیشرفت قابل توجهی داشته و با اقدامات انجام شده و نظارت ویژه، بولینگ و بیلیارد اصفهان در حال حاضر عاری از فساد است.

وی با بیان اینکه در ماه‌های گذشته نظارت‌های این هیئت بر باشگاه‌ها افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش نظارت‌ها باعث رشد بولینگ و بیلیارد استان شده و با گزارش‌های هیئت‌های نظارتی غیرمحسوس، اقدامات مختلف در زمینه هیئتهای متخلف انجام می‌شود.

رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان ادامه داد: در استان اصفهان 40 باشگاه بولینگ و بیلیارد وجود دارد اما تنها یک چهارم از این تعداد با استانداردهای هیئت مطابقت دارد و بقیه طی ماه‌های آینده با استانداردهای هیئت مطابقت پیدا می‌کنند.

داوودی در مورد حمایت مالی باشگاه فولاد ماهان از تیم ملی بولینگ کشور خاطرنشان کرد: این باشگاه حامی تیم ملی بولینگ در مسابقات آسیایی ابوظبی خواهد بود و از زمان حمایت این باشگاه دو نفر از بازیکنان اصفهانی بولینگ در تیم ملی عضویت پیدا کردند و حق اصفهان از تیم ملی گرفته شد.