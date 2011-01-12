اجرای قانون ممنوعیت استفاده از اسامی بیگانه نیاز به "ناظمان فرهنگی" دارد

علیرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نتیجه برخوردهای این وزارتخانه با متخلفین از قانون "ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و عبارات و اصطلاحات بیگانه" در سطح کشور و پس از تذکر دو ماه پیش مجلس شورای اسلامی، گفت: برخورد ما با قانون شکنان مقطعی نبوده و نیست و ادامه خواهد داشت چون به لحاظ فرهنگی مسئله مهمی است.

وی افزود: ما همه اصناف را برای اجرای این قانون به همکاری دعوت کردیم و مسئولان این اصناف و همچنین دوستان وزارت بازرگانی به افراد مذکور نامه نوشتند و آنها را از این تخلفات بر حذر داشتند.

مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد ادامه داد: خودِ وزارت ارشاد نیز دسته‌ای عوامل شناسایی در سطح کشور دارد و مسئولان آنها استان به استان می‌گردند و تابلوی مغازه‌ها را بررسی می‌کنند و در صورت تخلف ابتدا به آنها تذکر می‌دهند و در صورت عدم تمکین آنها به قانون، به نیروی انتظامی ابلاغ می‌شود که با آنها برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

کریمی در پاسخ به این انتقاد که عیلرغم این وعده‌ها با یک مشاهده سطحی موارد متعددی از رعایت نشدن قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و عبارات و اصطلاحات بیگانه توسط فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح شهر به چشم می‌خورد، گفت: اگر ما به صد در صد اهداف خودمان نرسیده‌ایم، به خاطر این است که نیروی کامل و کافی برای اجرای این قانون در اختیار نداریم.

وی افزود: قانون را به ما ابلاغ کرده‌اند ولی نیروی کافی برای اجرای آن در اختیارمان قرار نداده‌اند. باید نیروهایی تحت عنوان "ناظم فرهنگی" یا "فرهنگ‌بان" تعریف شود همانند آنچه در سازمان محیط زیست به عنوان محیط بان مطرح است.

مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد در پاسخ به این سوال که برای تشکیل چنین رسته‌ای چه اقدامی صورت گرفته است؟ گفت: ما به عنوان یک پیشنهاد خام مطرح کرده‌ایم ولی هنوز پاسخ درخوری نگرفته‌ایم.