مسئولان برای احداث مسکن محرومان ابرکوه اقدامی نکرده ‌اند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، یکی از مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به شهرستان ابرکوه، مصوبه ساخت 50 واحد مسکونی برای محرومان بوده است.

طی چند سالی که از این سفر تاریخی و به واقع پر خیر و برکت می ‌گذرد و به‌ رغم پیشرفت بسیار خوب در دیگر پروژه‌ های این سفر، هیچ اقدامی در راستای اجرای این پروژه که بر عهده اوقاف و امور خیریه گذاشته شده است، مشاهده نشده است.

خبرنگار مهر در ابرکوه نیز بارها در این رابطه اقدام به مصاحبه با مسئولان امر کرده اما این پیگیریها نیز طی چند ماه اخیر بی ‌نتیجه بوده و مسئولان امر را به تکاپو نیانداخته است.

مسئولان اوقاف با بیان اینکه فرماندار شهرستان ابرکوه با امضای مشروط تفاهم ‌نامه ارسالی از سوی دفتر مقام معظم رهبری، مانع از انجام آن شده ‌اند به همین پاسخ به خبرنگار مهر اکتفا کرده‌ اند.

محمد مهدی عادل نیز در برخی از جلسات، از امضای تفاهم ‌نامه و عدم اجرای این پروژه خبر داده که این اظهارات حاکی از آن است که از جانب فرمانداری هیچ قصوری صورت نگرفته است.

همچنین فرماندار ابرکوه در کلیپ پخش شده در مراسمی که به مناسبت 15 دی ‌ماه سالروز سفر رهبر معظم انقلاب به شهرستان ابرکوه برگزار شد نیز از پروژه ساخت 50 واحد مسکونی اوقاف به عنوان کارهای انجام نشده اوقاف یاد کرد.

فرماندار ابرکوه، همچنین در حاشیه مراسم سالروز ورود رهبر معظم انقلاب اسلامی به ابرکوه در محل مسجد مصلی و در پاسخ به سئوال مکتوب خبرنگار مهر با این عنوان که "پیگیری شما در مورد پروژه 50 واحدی اوقاف به کجا رسیده است، گفته می‌ شود که امضای مشروط شما در تفاهم‌ نامه ارسالی از سوی دفتر مقام معظم رهبری مانع از اجرای این پروژه شده است" پاسخ داد: 100 درصد تکذیب می ‌شود. پروژه‌ ای که مصوب سفر مقام معظم رهبری باشد امضای هیچکس مانع از اجرای آن نیست و اصولأ این گفته اگر دانسته باشد نوعی وهن موضوع است.

به هر حال، لزوم پاسخ ‌گویی شفاف مسئولان در این مورد می ‌تواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات برای مردم باشد.

مقام معظم رهبری در 12 دیماه سال 1386 به استان یزد سفر کردند و در روز 15 دیماه آن سال نیز شهرستان ابرکوه را مقصد تنها سفر شهرستانی خود در این استان قرار دادند.