تل آویو در جنگ آتی امنیت نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، یکی از فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل هشدار داد که 20 سال پس از گذشت اصابت اولین موشک به مرکز اسرائیل که از سوی عراق و در اولین جنگ خلیج فارس، خطر مجددا به تل آویو بازگشته و در صورت بروز جنگ جدید این شهر با تعداد زیادی از موشکها روبرو خواهد بود که در مقایسه با موشک 20 سال قبل بسیار مخرب تر باشد.

به گفته این فرمانده رژیم صهیونیستی، هر چند توانایی این رژیم نیز در این 20 سال رشد کرده ،اما بدون شک تل آویو در جنگ آتی مکان امنی نخواهد بود.

ژنرال "آدام زاسمن" که از مسئولان تامین امنیت شهر تل آویو است، با اعلام این هشدار گفت : علاوه بر تل آویو سایر شهرهای اسرائیل نیز در معرض این خطر هستند. و از همین رو تمام بخشهای ما به ویژه شهرداریها باید دست به تهیه برنامه های بزنند که در صورت روبرو شدن با این خطر، اسرائیل چندان با مشکل روبرو نشود.

وی در ادامه افزود : به نظر من اکنون زمان آن فرا رسیده تا به مردم بگوییم که در صورت بروز مشکل چه چیزی در انتظار آنها خواهد بود. باید به آنها گفت که تل آویو و به ویژه منطقه دان، از پرخطرترین مکانهایی هستند که در جنگ آینده به هیچ وجه امن نخواهند بود.

این ژنرال ارتش اسرائیل گفت : ما باید بدانیم که تل آویو در جنگ آینده آسیب می بیند. نمی دانیم این جنگ چه زمانی رخ می دهد و در اولین روز آن چه چیزی در انتظار ما خواهد بود. این تصمیم دشمن خواهد بود که چگونه در جنگ با ما برخورد می کند و به نظر می رسد که دشمن ما این توانایی را دارد که تل آویو را ویران کند.

این مقام صهیونیست در ادامه زیر ساخت های اسرائیل را یکی از اولین اهداف دشمنان این رژیم جعلی در نخستین روزهای جنگ آینده دانست.