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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۴

بخش PCR آزمایشگاه دامپزشکی استان کرمانشاه شروع بکار کرد

بخش PCR آزمایشگاه دامپزشکی استان کرمانشاه شروع بکار کرد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: بخش PCR آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه با حضور معاون برنامه ریزی استانداری افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، امیر ابراهیم مقصودی فرد مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه درمراسم آغاز به کار این مرکز گفت: بخش PCR دامپزشکی استان از این پس قادر خواهد بود اغلب بیماریهای دام و طیور را حداکثر ظرف مدت دو ساعت تشخیص و اعلام کند.

وی افزود: این مهم از آ نجا حائز اهمیت است که بدانیم پیش از این کلیه آزمایش های اخذ شده جهت اعلام نتیجه به تهران ارسال و پس از هفت تا 10 روز نتایج آزمایشات به استان اعلام می شد، اما در حال حاضر با آغاز فعالیت بخش PCRآزمایشگاه دامپزشکی کرمانشاه علاوه بر سرعت عمل بالا، دقت انجام آزمایشات نیز در حد استاندارد خواهد بود.

مقصودی فرد ادامه داد: با راه اندازی این بخش از این پس انواع تیپ های بیماری های تب برفکی و آنفلوانزا ،PPRو نیوکاسل در استان قابل تشخیص خواهد بود.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: با سرعت و دقت عمل ایجاد شده در آزمایشگاه دیگر زمان برای کنترل کانون های بیماری از دست نخواهد رفت و گسترش بیماری های قابل کنترل خواهد بود.

کد مطلب 1230576

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