گسترش در اندیشه صدرنشینی/ کار سخت مقاومت در سیرجان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در حالی طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری با برگزاری 14 دیدار از گروه‌‌های دوگانه پیگیری می‌شود که تیم‌های مدعی گروه‌های دوگانه در فکر رسیدن به عنوان قهرمانی نیم فصل هستند.

البته شاید این عنوان ارزشی نداشته باشد اما 6 تیم نفت مسجد سلیمان، مقاومت شهید سپاسی شیراز، داماش گیلان، تربیت یزد، گل‌گهر سیرجان و مس رفسنجان در گروه "الف" و تیم‌های ایرانجوان بوشهر، مس سرچشمه، نساجی مازندران، گسترش فولادتبریز و آلومینیوم هرمزگان در گروه "ب" برای رسیدن به آن در فکر موفقیت در بازی هفته سیزدهم هستند.

براین اساس در روز نخست این هفته تیم گسترش فولاد تبریز می‌تواند در صورت برتری برابر تیم پایین جدولی پیام مخابرات فارس برای 24 ساعت صدرنشین گروه "ب" شود. در دیگر دیدارهای مهم این گروه برق شیراز با سرمربی جدیدش میزبان تیم رده دومی مس رفسنجان است و ایرانجوان بوشهر در مسابقه‌ای حساس از آلومینیوم هرمزگان پذیرایی می کند.

در گروه "الف" نفت مسجد سلیمان صدرنشین هم میزبان فولاد نطنز است و مقاومت سپاسی شیراز روز سختی را در سیرجان برابر گل گهر پیش رود. داماش هم که روند رو به رشدی در چند هفته اخیر داشته است، در ورزشگاه خانگی میزبان شهرداری بندرعباس است.

برنامه کامل هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و جدول رده‌بندی گروه‌های دوگانه این رقابت‌ها به شرح زیر است:

گروه الف:

جمعه - 17/10/89

* داماش گیلان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه عضدی رشت

* کاوه تهران - اتکا گلستان، ساعت 14، ورزشگاه شهر قدس

* گل گهر سیرجان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهر

* سازمان همیاری اراک - مس رفسنجان، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* نفت مسجد سلیمان - فولاد نطنز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نفت

* پیام مشهد - تربیت یزد، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد

* ماشین سازی تبریز - شهرداری یاسوج، ساعت 14، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- نفت مسجد سلیمان 19 امتیاز - تفاضل گل 3+

2- مقاومت شهید سپاسی شیراز 19 امتیاز - تفاضل گل 2+

3- داماش گیلان 18 امتیاز

4- تربیت یزد 17 امتیاز - تفاضل گل 5+

5- گل‌گهر سیرجان 17 امتیاز - تفاضل گل 3+

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13- ماشین سازی تبریز 12 امتیاز

14- اتکا گلستان 9 امتیاز

گروه ب:

پنجشنبه - 16/10/89

* صنعت ساری - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه شهدای ساری

* گسترش فولاد تبریز - پیام مخابرات فارس، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد

جمعه - 17/10/89

* داماش دورود - ابومسلم مشهد، ساعت 14، ورزشگاه تختی دورود

* برق شیراز - مس سرچشمه کرمان، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* شیرین فراز کرمانشاه - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* نساجی مازندران - سپیدرود رشت، ساعت 14، ورزشگاه وطنی قائمشهر

* ایرانجوان بوشهر - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- ایران‌جوان بوشهر 21 امتیاز - تفاضل گل 9+

2- مس سرچشمه 21 امتیاز - تفاضل گل 8+

3- نساجی مازندران 20 امتیاز - تفاضل گل 7+

4- گسترش فولادتبریز 20 امتیاز - تفاضل گل 1+

5- آلومینیوم هرمزگان 20 امتیاز - تفاضل گل صفر

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13- برق شیراز 11 امتیاز

14-سپیدرود رشت 6 امتیاز