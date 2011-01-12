27 پروژه در شهرستان شیروان چرداول به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار شهرستان شیروان چرداول صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر بر اجرای باشکوه مراسمات و برنامه های این دهه تأکید کرد.

محمد جواد شریفی برگزاری مراسمات دهه فجر به بهترین نحو ممکن تأکید کرد و از رؤسای ادارات خواست که در این رابطه با هم همکاری لازم را داشته باشند .

وی در رابطه با برنامه های این دهه گفت: برنامه های گرامیداشت دهه فجر که نوید بخش وحدت و همدلی مردم در این ایام خواهد بود باید باشکوه برگزار شود .

وی در ادامه از دهه فجر به عنوان دهه نور و وحدت نام برد و همه مسئولین را به بهتر برگزار نمودن برنامه های این دهه دعوت کرد .

فرماندار شیروان چرداول از تشکیل کمیته های اطلاع رسانی، اصناف، ایثارگران، روستایی و عشایری، دانش آموزی، دانشجویی، پشتیبانی، امور زنان، جوانان، ورزش، تعاون و تشکلات مردمی و بسیج در اجرای برنامه ها ی دهه فجر خبر داد .

کریمی مسئول سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان شیروان چرداول در ادامه ایام دهه فجر را دهه ارزشها عنوان کرد و از همه مسئولین خواست برای پیشبرد برنامه های دهه فجر از طرح مباحث و جلسات استفاده کنند .

وی افزود: نمایش قدرت اسلام بر جهانیان را در دهه فجر امسال به نمایش میگذاریم .