احیای 22 سینما توسط هلال احمر/ افزایش 8 هزار صندلی سینما

محمد جواد جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جمعیت هلال احمر مالکیت 14 سینما و هشت سالن آمفی تئاتر در کشور را بر عهده دارد گفت: در گذشته به علت نبود تسهیلات و امکانات روز برای پخش فیلم این سالنها غیر فعال شده بودند که سازمان جوانان هلال احمر با عقد تفاهمنامه ای مشترک میان هلال احمر و وزارت ارشاد با حمایت بخش خصوصی احیای دوباره این سالنها را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: بر اساس این تفاهم نامه هشت سالن آمفی تئاتر به سالن سینما تبدیل می شود که پس از پایان این طرح هشت هزار صندلی به ظرفیت سینمای کشور افزوده می شود.

رئیس سازمان جوانان هلال احمر اظهار داشت: تا پایان سال سینمای شهر مهاباد یا ارومیه توسط بخش خصوصی و سازمان جوانان احیا شده و به شبکه سینماهای کشور متصل می شود.

وی افزود: بر اساس ابلاغیه دبیرکل جمعیت هلال احمر وظیفه سیاستگذاری سینماهای هلال احمر بر عهده سازمان جوانان با هدف پرکردن اوقات فراقت جوانان است.

جعفریان گفت: هم اکنون وزارت ارشاد در حال اولویت سنجی برای احیای سینماها در مناطق محروم از سینما است و مذاکرات خوبی با بخش خصوصی انجام شده است.

رئیس سازمان جوانان هلال احمر از عقد تفاهم نامه با نهاد کتابخانه های عمومی کشور خبر داد و افزود: بر اساس این تفاهم نامه بیش از 300 باب کتابخانه هلال احمر در سراسر کشور احیا می شود.