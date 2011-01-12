به گزارش خبرگزاری مهر، جیم پرایر استاد دانشگاه نیویورک در این نشست به بررسی مسئله فرگه و نسبت آن با علوم کامپیوتر می‌پردازد.

فریدریش لودویگ گوتلوپ فرگه ریاضی‌دانان، منطق‌دانان، و فیلسوف آلمانی است. دستگاه صوری فرگه عبارت بود از حساب محمولات برای نمایش منطق تفکر و استنباط (Inference).

فرگه با ایجاد این نظام صوری سهم به‌سزایی در بنیان‌گذاری منطق نوین دارد. او یکی از تأثیرگذارترین فلاسفه سنت فلسفه تحلیلی به شمار می‌رود.

فرگه در کنار راسل و ویتگنشتاین به عنوان یکی از بنیانگذاران روش تحلیلی شناخته می‌شود. فلسفه تحلیلی برای مدت زیادی در قرن بیستم بر دنیای انگلیسی زبان تسلط و سیطره داشته است.