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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۵۴

مسئله فرگه بررسی می‌شود

مسئله فرگه بررسی می‌شود

مسئله فرگه روز جمعه 24 دیماه با سخنرانی جیم پرایر در دانشگاه ایالتی اوهایو مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جیم پرایر استاد دانشگاه نیویورک در این نشست به بررسی مسئله فرگه و نسبت آن با علوم کامپیوتر می‌پردازد.

فریدریش لودویگ گوتلوپ فرگه ریاضی‌دانان، منطق‌دانان، و فیلسوف آلمانی است. دستگاه صوری فرگه عبارت بود از حساب محمولات برای نمایش منطق تفکر و استنباط (Inference).

فرگه با ایجاد این نظام صوری سهم به‌سزایی در بنیان‌گذاری منطق نوین دارد. او یکی از تأثیرگذارترین فلاسفه سنت فلسفه تحلیلی به شمار می‌رود.

فرگه در کنار راسل و ویتگنشتاین به عنوان یکی از بنیانگذاران روش تحلیلی شناخته می‌شود. فلسفه تحلیلی برای مدت زیادی در قرن بیستم بر دنیای انگلیسی زبان تسلط و سیطره داشته است.
کد مطلب 1230589

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