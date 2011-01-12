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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۷

زمین لرزه 4.1 ریشتری بزمان خسارت نداشت

زمین لرزه 4.1 ریشتری بزمان خسارت نداشت

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: گزارشی از خسارات احتمالی زمین لرزه 4.1 ریشتری بزمان دریافت نشده است.

حجت علی شایانفر در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: شب سه شنبه در حوالی شهر بزمان واقع در 24 کیلومتری مسجد ابوالفضل محور ارتباطی بم - ایرانشهر زمین لرزه ای به شدت 4.1 ریشتر روی داد.

این مسئول گفت: این زلزله در ساعت 23 و 35 دقیقه سه شنبه شب رخ داده است.

وی گفت: این زمین لرزه توسط یکی از ایستگاه های لرزه نگاری سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده و به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام شده است.

وی بیان داشت: پس از وقوع این حادثه با فرمانداران و بخشداران حوزه ارتباط برقرار و پیگیریهای لازم انجام شد که خوشبختانه هیچ گزارشی از بروز خسارت نرسیده است.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: احتمال خسارات جزئی مانند ترک خوردگی برخی دیوارهای گلی منازل روستایی در محدوده زمین لرزه وجود دارد که در این زمینه نیز گروهها در حال رسیدگی هستند.
 

کد مطلب 1230599

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