به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور با حضور هشت تیم و طبق قوانین جهانی در سه اسلحه اپه، سابر و فلوره برگزار می‌شود. در چارچوب هفته سوم رقابت‎ها تیم شرکت ملی گاز ایران در هر سه اسلحه به مصاف تیم‎های حمل و نقل ارومیه و ذوب آهن اصفهان خواهد رفت. نتایج به دست آمده در این دیدارها تاثیر مستقیم در جدول رده‎بندی دارد.

در سایر دیدارهای هفته سوم مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور تیم موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش برای صدرنشینی در دو اسلحه اپه و سابر به مصاف تیم‎های تربیت بدنی همدان، ذوب آهن اردبیل و شهدای تربیت بدنی کرمانشاه می‎رود.

همچنین تیم صنایع و معادن زنجان که از شگفتی سازان این فصل رقابت‎های شمشیربازی قهرمانی کشور بوده است به مصاف حمل و نقل ارومیه و تربیت بدنی همدان خواهد رفت.