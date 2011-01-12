  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۳۵

با انجام 9 دیدار/

هفته سوم مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور روز جمعه برگزار می‎شود

هفته سوم مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور روز جمعه برگزار می‎شود

مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور روز جمعه با برگزاری 9 دیدار وارد هفته سوم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور با حضور هشت تیم و طبق قوانین جهانی در سه اسلحه اپه، سابر و فلوره برگزار می‌شود. در چارچوب هفته سوم رقابت‎ها تیم شرکت ملی گاز ایران در هر سه اسلحه به مصاف تیم‎های حمل و نقل ارومیه و ذوب آهن اصفهان خواهد رفت.  نتایج به دست آمده در این دیدارها تاثیر مستقیم در جدول رده‎بندی دارد.

در سایر دیدارهای هفته سوم مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور تیم موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش برای صدرنشینی در دو اسلحه اپه و سابر به مصاف تیم‎های تربیت بدنی همدان، ذوب آهن اردبیل و شهدای تربیت بدنی کرمانشاه می‎رود.

همچنین تیم صنایع و معادن زنجان که از شگفتی سازان این فصل رقابت‎های شمشیربازی قهرمانی کشور بوده است به مصاف حمل  و نقل ارومیه و تربیت بدنی همدان خواهد رفت.

کد مطلب 1230601

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها