به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور با حضور هشت تیم و طبق قوانین جهانی در سه اسلحه اپه، سابر و فلوره برگزار میشود. در چارچوب هفته سوم رقابتها تیم شرکت ملی گاز ایران در هر سه اسلحه به مصاف تیمهای حمل و نقل ارومیه و ذوب آهن اصفهان خواهد رفت. نتایج به دست آمده در این دیدارها تاثیر مستقیم در جدول ردهبندی دارد.
در سایر دیدارهای هفته سوم مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور تیم موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش برای صدرنشینی در دو اسلحه اپه و سابر به مصاف تیمهای تربیت بدنی همدان، ذوب آهن اردبیل و شهدای تربیت بدنی کرمانشاه میرود.
همچنین تیم صنایع و معادن زنجان که از شگفتی سازان این فصل رقابتهای شمشیربازی قهرمانی کشور بوده است به مصاف حمل و نقل ارومیه و تربیت بدنی همدان خواهد رفت.
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