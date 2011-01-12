نرخ سود تسهیلات مسکن مهر کاهش یابد/ ایجاد تورم با افزایش تسهیلات خرید

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد امروز چهارشنبه در دومین همایش تامین منابع مالی مسکن در تهران بابیان اینکه مسکن از دیدگاه ما موضوعی فرابخشی است، گفت: براساس سرشماری سال 85، 52 میلیون نفر در شهرها در قالب 14 میلیون و 230 هزار خانوار و در 13 میلیون و 300 واحد مسکونی زندگی می کنند.

وی با بیان اینکه نیاز به 930 هزار واحد در شهرها برآورد شده است، افزود: 22 میلیون نفر نیز در قالب 5 میلیون و 270 خانوار زندگی می کنند که نیاز به 570 هزار واحد مسکونی در روستاها وجود دارد.

وزیر مسکن وشهرسازی تصریح کرد: از سال 86 تا 93 هرم سنی به گونه ای است که هر ساله نیاز به 800 هزار تا یک میلیون واحد مسکن نیاز است و وزارت مسکن هم اکنون در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری نیاز به ساخت واحد مسکونی در کشور وجود دارد.

نیکزاد با اشاره به اقدامات وزارت مسکن برای تولید یک میلیون واحد مسکونی، افزود: خروج هزینه زمین از سبد مسکن یکی از اقدامات برای کاهش قیمت تمام شده مسکن بود که در این راستا زمینهای 99 ساله به متقاضیان داده شد تا سند در مالکیت افراد نباشد و شرایط اوایل انقلاب اتفاق نیفتد.

وی از اختصاص 80 درصد تسهیلات ساخت مسکن از سوی دولت اشاره کرد و گفت: زیر ساختهای طرحهای مسکن مهر با اعتباری بالغ بر 1200 میلیارد تومان تامین شد و متقاضیان تنها با پرداخت حق انشعاب می توانند از این امکانات برخوردار باشند.

نیکزاد ادامه داد: تخفیف 50 درصدی در عوارض ساختمان و توجه به توسعه درون شهری در کنار دیگر عوامل باعث شد که در 8 ماهه گذشته تهران از رشد 78 درصدی در صدور پروانه ساختمانی برخوردار باشد.

وزیر مسکن وشهرسازی با اشاره به تمایل کشورهای خارجی برای ساخت واحد های مسکونی در کشور، گفت: یکی از کشورهای همسایه به ساخت واحدهای مسکونی در کشور ما تمایل دارد که دولت به دلیل حمایت از تولید کننده داخلی و اشتغالزایی فقط سیاست استفاده از انبوه ساز داخلی را دارد.

نیکزاد با بیان اینکه وزارت مسکن در ساخت و ساز ها نقشی ندارد و تنها سیاست گذار بخش مسکن است، افزود: هم اکنون کشور به یک کارگاه بزرگ ساختمان سازی تبدیل شده است و در تمامی استانها و شهرها مسکن مورد نیاز در حال ساخت است.

وی به رونق صنعتی سازی در کشور اشاره کرد و گفت: 16 ماه قبل حتی یک درصد صنعتی سازی در کشور انجام نمی گرفت اما الان شاهد 80 نوع صنعتی سازی در کشور هستیم.

وزیر مسکن و شهرسازی افزود: 300 هزار واحد در مسکن مهر شهری به صورت صنعتی ساخته می شود که به ازای هر ساخت صنعتی 25 درصد هم به تسهیلات افزوده می شود.

نیکزاد در خصوص آمار پروانه های ساختمانی در کشور گفت: در 8 ماهه ابتدای سال 391 هزار پروانه ساختمانی در کشور صادر شد که این رقم در سال گذشته 247 هزار واحد بود.

وی افزود: در 8 ماهه ابتدای سالجاری در تهران هم برای 78 هزار و 500 واحد پروانه ساختمانی صادر شد که این تعداد در مدت مشابه در سال قبل 44 هزار واحد بود. برهمین اساس، رشد 88.5 درصدی را شاهد هستیم.

وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه رونق ساخت وساز در کشور در کاهش تورم نقش زیادی داشته است، افزود: در حالیکه یک میلیون و 800 هزار واحد در کشور در حال ساخت بود اما نه تنها تورم افزایش نیافت بلکه با کاهش تورم هم روبرو بودیم.

نیکزاد تصریح کرد: تا 4 شهریور ماه سال گذشته 313 میلیارد تومان برای مسکن مهر تسهیلات پرداخت شده که این میزان در سال جاری هم 10 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است.

وی در خصوص بافتهای فرسوده افزود: در بافتهای فرسوه به خودمالکین اعلام کردیم که درصورت ساخت مسکن می توانند یک واحد را برای خود بردارند و اگر دیگر واحد ها را به متقاضیان مسکن مهر بدهند سود آن را هم می توانند خود بردارند.

وزیر مسکن وشهرسازی در پاسخ به منتقدین طرح مسکن مهر افزود: در سال 85 و 86، 30 درصد بالاتر از اهداف برنامه چهارم ساخت وساز انجام شد و آیا قدرت خرید مردم افزایش یا کاهش داشت؟

نیکزاد با بیان اینکه افزایش تسهیلات خرید مسکن باعث تورم می شود، تصریح کرد: تسهیلات ساخت باعث رشد اقتصاد و کاهش تورم می شود و اشتغالزایی را به دنبال دارد.

وی با درخواست از بانک مرکزی مبنی براینکه سود تسهیلات مسکن مهر کاهش یابد، گفت: با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی دیگر نیازی به تضمین معانت راهبردی ریاست جمهوری نیست.

وزیر مسکن وشهرسازی با بیان اینکه تا پایان سال در شهرها 440 هزار واحد افتتاح می شود، افزود: از 600 هزار واحد روستایی 30 تا 35 درصد عقد قرار داد شده است و از 100 هزار واحد بافت فرسوده 50 هزار واحد افتتاح می شود.