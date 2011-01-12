آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم کیش اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ارسال آثار برای 16 بهمن‌ماه آینده است و علاقمندان می­توانند آثارشان را تا تاریخ مذکور به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید میرزاحسنی، پلاک 10 واحد 1 تلفن 6-88728964 info@Kishfilmfest.com به دبیرخانه جشنواره ارائه کنند.

جشنواره فیلم کیش با شعار" میراث مشترک آینده مشترک" و با هدف حمایت از آثار برتر و رویکرد به فرهنگ ملی و بومی، در بعد داخلی و گسترش تعاملات و همگرایی منطقه ای و با استفاده از مؤلفه‌های مشترک مذهبی، فرهنگی، جغرافیایی به همت مرکز امور مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چهارم تا هشتم اردیبهشت‌‌ماه 1390 در جزیره کیش برگزار می‌شود.

جشنواره بین­المللی فیلم کیش دربخش‌های مختلف مسابقه سینمای ایران (خلیج فارس)، مسابقه سینمای بین‌الملل (حکیم ابن سینا، میراث مشترک)، بخش مسابقه مناطق آزاد، بخش مسابقه فیلمنامه‌نویسی (کلک فیروزه‌ای)، بخش نوعی نگاه (مسابقه فیلم‌های 262 ثانیه‌ای) و بخش جنبی برگزار می­شود.