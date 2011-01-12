11 رشته جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، دکتر غلامحسن واعظی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: با موافقت شورای گسترش رشته های تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 11 رشته به رشته های دانشگاه آزاد اضافه می شود.

وی افزود: شورای گسترش رشته های تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد شش رشته جدید در مقطع کارشناسی پیوسته و پنج رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته در این دانشگاه موافقت کرد.

به گفته وی، این رشته ها شامل علوم مهندسی زیست محیطی، کامپیوتر در گرایش نرم افزار و سخت افزار، متالوژی و مواد صنعتی، برق با گرایش الکترونیک، الهیات با گرایش علوم قرآن و حدیث، صنایع ایمنی، تکنولوژی ساخت و تولید با گرایش قالبسازی، تکنولوژی ذوب فلزات، مکانیک خودرو و الکترونیک است.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان با اشاره به اینکه با ایجاد این تعداد رشته جدید شمار رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان به 62 رشته افزایش می یابد، گفت: در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان بیش از هشت هزار و 800 دانشجو تحصیل می کنند.