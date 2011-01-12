محمد حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از تدارک برپایی یک همایش علمی خبر داد و گفت: مطالعاتی درباره پژوهشگران آزاد و نقش آنها در تولید علم در دست انجام است که این مطالعات مقدمه‌ای برای برگزاری نشست "پژوهشگران آزاد و همگانی‌سازی علم" است.

وی ادامه داد: در پی این هستیم که ساز و کاری راه‌اندازی کنیم که پژوهشگران آزاد هم در ایران فعال شوند. همانطور که می‌دانید در کشورهای پیشرفته پژوهشگرانی هستند که بدون اینکه در استخدام نهاد یا سازمان خاصی باشند به کار پژوهش می‌پردازند و حاصل مطالعات آنها در ساختار علمی جهان استفاده می‌شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه لازم است حضور چنین پژوهشگرانی در ایران نیز تقویت شود، اضافه کرد: برگزاری نشست "پژوهشگران آزاد و همگانی‌سازی علم" می تواند گامی برای رسیدن به چنین اهدافی باشد.

حسن‌زاده بخش دیگر صحبت‌هایش را به مروری بر کارگاه بین‌المللی "سیاستگذاری علم و فناوری و توسعه پایدار" اختصاص داد و گفت: این کارگاه بین‌المللی با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مرکز علم و فناوری جنبش عدم تعهد از 15 تا 17 دیماه در تهران برگزار ‌شد که 25 صاحب‌نظر از 16 کشور در آن حضور داشتند.

وی افزود: در افتتاحیه این کارگاه 500 نفر از مسئولان و علاقمندان به موضوعات مرتبط با علم و فناوری حضور داشتند و سخنرانی‌های علمی و برپایی 6 نشست تخصصی از جمله برنامه‌های اجرایی کارگاه بود. همچنین در روز اختتامیه نیز نشستی در قالب بحث و تبادل نظر برگزار شد و در پایان هم بیانیه نشست قرائت شد که به دو زبان فارسی و انگلیسی در دسترس است.

مدیر گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در پایان برخی بندهای مهم بیانیه را اینگونه تشریح کرد: مفاهیم و ابعاد توسعه پایدار، تجربیات و دستاوردهای مربوط به توسعه پایدار، نقش علم و فناوری در توسعه پایدار، ابعاد اجتماعی - اقتصادی سیاست‌های علم و فناوری و توسعه پایدار، جامعه دانش محور و توسعه پایدار، چارچوب‌های اجتماعی - فرهنگی کشورها و توسعه پایدار، نقش مجامع علمی در توسعه پایدار، علم بومی و توسعه پایدار، فهم عامه از علم و فناوری و توسعه پایدار، تجربیات مفید از همگانی‌سازی علم و فناوری، چارچوبی برای همکاری‌های بین‌المللی در همگانی‌سازی علم، مخالفت با آپارتاید علمی در جهان، پیشنهادهایی برای معکوس کردن روند فرار مغزها، تجربیات مفید از سیاستگذاری علم و فناوری، نگاه انتقادی به ساختار نظام‌های علم و فناوری از جمله بندهای مهم بیانیه است.