انتقاد از شهرداری در حوزه بافت فرسوده/ بازسازی رونق ندارد

حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اگر مشکلات شهر تهران را اولویت بندی کنیم بعد از آلودگی هوا، بافت فرسوده جدی ترین مشکل پلیتخت است گفت: آمارهای متفاوتی در خصوص میزان بافت فرسوده وجود دارد که این رقم از 600 هزار تا 260 هزار متغییر است. اگر عدد حداقل را هم در نظر بگیریم بر اساس آمارهای ارائه شده تنها 12 درصد در خصوص بازسازی بافت فرسوده پیشرفت داشته ایم.

شکیب خاطرنشان کرد: سازمان متولی این امر باید افقی برای حل معضل بافتهای فرسوده اعلام کند اما مدیریت خاصی در شهرداری در خصوص بافتهای فرسوده اعمال نمی شود.

رئیس کمیسیون عمران شورا با بیان اینکه سیاستهای تشویقی به بازسازی بافتهای فرسوده کمک کرده گفت: آمارهایی که در خصوص بافت فرسوده داده می شود به دلیل تخفیفهایی است که عرضه شده است. شهرداری باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشد که چقدر فروش اوراق مشارکت یا فروش متری توانسته است بازسازی بافت های فرسوده را رونق دهد.

شکیب با بیان این که نوسازی بافتهای فرسوده فعالیت پیچیده ای است گفت: اگر شهرداری نمی تواند به تنهایی از پس حل این مشکل براید از سازمانهایی که در این موضوع می توانند مشارکت کنند کمک بگیرد. دولت و مجلس نیز حتما در حل این مشکل حمایت های لازم را می کنند اما این که آمار ارائه دهند که ما از برنامه جلوتر هستیم بد است.