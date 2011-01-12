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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۱

املش از بن بست جغرافیایی خارج می شود

املش از بن بست جغرافیایی خارج می شود

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم رودسر و املش در مجلس با اعلام اینکه شهرستان املش از بن بست جغرافیایی خارج می شود، گفت: این منطقه از موقعیت ممتازی در عرصه گردشگری، دامداری و کشاورزی برخوردار است.

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه " طرح تعریض جاده املش به شلمان که 7.5 کیلومتر است و 2.5 کیلومترتاکنون به بهره برداری رسیده، بقیه مسیرچه زمانی به نتیجه خواهد رسید "، افزود: در سفر اول رئیس جمهوری دو محور مواصلاتی بزرگ مصوب شد یکی محور کلاچای - رحیم آباد و قزوین و دیگری املش و شلمان بوده است.

وی همچنین خارج شدن املش از بن بست جغرافیایی را از مطالبات مهم مردم دانست و اظهارداشت: با تکمیل ساخت این دو مسیر املش ازبن بست خارج می شود.

نماینده مردم رودسر واملش ادامه داد: در دور دوم سفر محور سیاهکل، لنگرود، املش و رحیم آباد مصوب شد، با توجه به اینکه مطالعات این مسیر انجام شده است باید در سفر سوم اعتبارات اجرایی این محور برای سال 90 اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه محور املش - شلمان که یک پروژه ملی بود در شورای برنامه ریزی استان متاسفانه تبدیل به یک پروژه شهرستانی شد، افزود: اعتباراتی که برای راه روستایی منطقه املش اختصاص یافته بود به این پروژه تخصیص داده بودند که با پیگیری ها زیادی این اعتبارات منفک شد.

عباسی گفت: در حال حاضر 29 میلیارد و 500  میلیون ریال اعتبار برای ساخت محور املش - شلمان به راه و ترابری گیلان ابلاغ شده است.

وی اظهارداشت: فاز دوم این پروژه از تقاطع لگموج تا پیچ استاد کلایه و فاز سوم از استاد کلایه تا شیخ آباد همزمان با آزاد سازی زمین های محدوده باید عملیات اجرایی آغازشود.

نماینده مردم رودسرو املش خاطر نشان کرد: بنا به دستور وزیر راه و ترابری تا تیرماه سال آینده فاز دوم محور املش - شلمان به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 1230611

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