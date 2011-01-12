رکود در گردشگری هتلداری یزد را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، محمدحسین محتاج الله در دیدار با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به خصوصیات یزد به عنوان یک استان دارای پتانسیل بالا در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار داشت: یزد با تعداد آثار و ابنیه تاریخی و از همه مهمتر بافت تاریخی پویا و زنده، مورد توجه بسیار زیاد گردشگران داخلی و خارجی قرار داد به همین دلیل باید برای این همه تقاضا تمهیداتی در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به مشکلاتی که هم اکنون گریبانگیر صنعت نوپای هتلداری در یزد است، بیان داشت: رکود در صنعت گردشگری از جمله مسائلی است که هتلداران یزدی را تحت تاثیر قرار داده است .

محتاج الله با اشاره به اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ ها و تاثیر اولیه این قانون در میزان سفرهای داخل کشور همچنین افزایش هزینه‌ های هتلداری، خواستار حمایت بیشتر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری از هتلداران یزدی شد .

محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس نیز در این دیدار با اشاره به توانایی مجلس و کمیسیون ویژه گفت: با توجه به لزوم حمایت از هتلداران، مجلس آمادگی لازم برای همکاری در این زمینه را دارد .

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در این نشست با تاکید بر جایگاه یزد در عرصه میراث فرهنگی و گردشگری با تاکید بر حفظ آثار تاریخی و مرمت آن خاطرنشان کرد: یزد جایگاه مناسبی در عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران دارد .

وی همچنین بر حمایت از صنعت هتلداری یزد تاکید و خاطرنشان کرد: مسائل و مشکلات با پیگیری و همکاری دولت و مجلس برطرف می‌ شود.