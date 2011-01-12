شش واحد فناور در مرکز رشد دانشگاه سمنان پذیرفته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد صادق ولی پور پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: از تاسیس این مرکز تاکنون 31 واحد فناور جذب و مورد حمایت گرفته اند.

وی افزود: واحدهای فناور این مرکز 13 واحد در مرحله رشد و 10 واحد نیز در مرحله پیش رشد مشغول فعالیت هستند و بقیه هنوز به این مراحل نرسیده اند.

وی با بیان اینکه شش واحد جدید در سه ماهه اخیر در مرکز رشد دانشگاه سمنان ارزیابی و پذیرفته شده اند، اظهار داشت: دانش بنیان بودن، نوآوری و خلاقیت، داشتن تیم کاری متخصص و قابلیت تجاری سازی محصولات تولیدی از مشخصه های لازم برای استقرار واحدهای متقاضی در مرکز رشد است.

به گفته ولی پور، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سمنان برای حمایت از کارآفرینانی که دارای اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن هستند به آنان خدماتی نظیر فضای استقرار، خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی، تسهیلات مالی، حقوقی و مشاوره ای ارائه می دهد.

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سمنان با اشاره به آمادگی این مرکز برای حمایت از تمامی کارآفرینان گفت: افرادی که بصورت حقیقی یا حقوقی مایل به استفاده از مزایای حمایتی مرکز رشد دانشگاه سمنان هستند می توانند به پارک علم و فناوری دانشگاه یا به پایگاه اینترنتی پارک مراجعه کنند.