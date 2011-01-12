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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

محصولی:

طرح بسته های حمایتی تامین اجتماعی از امروز اجرا می شود

طرح بسته های حمایتی تامین اجتماعی از امروز اجرا می شود

وزیر رفاه و تامین اجتماعی از اجرای طرح بسته های حمایتی تامین اجتماعی از روز چهارشنبه خبر داد و گفت: یکهزار و 200 میلیارد تومان برای اجرای این بسته اعتبار در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق محصولی بیان کرد: صنوف کم در آمد مانند رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر تحت پوشش بیمه قرار می گیرند و 50 درصد حق بیمه آنان را دولت پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه 300 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش قرار می گیرند اضافه کرد: کمک 37 درصدی دولت برای بیمه به مربیان مهد کودک ها ،کارکنان مراکز نگهداری و توانبخشی، هنرمندان، روزنامه نگاران و نویسندگان ، صیادان، لنج داران، زنبورداران و اصناف کم درآمد اختصاص می یابد.

محصولی گفت: در مجموع 2 میلیون و 306 هزار خانوار با جمعیت بیش از 8 میلیون تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

وزیر رفاه وتامین اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون نفر نیز تحت پوشش بیمه درمانی قرار می گیرند افزود: مبالغی نیز برای بیماران خاص و صعب العلاج اختصاص می یابد.

محصولی افزود: با حمایت دولت قانون بیمه قالیبافان، رانندگان، باربران، خادمان مساجد و کارگران ساختمانی اجرا شده است و بیش از یک میلیون و600 هزار خانوار به بیمه شدگان اضافه شده اند.

کد مطلب 1230619

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