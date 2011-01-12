به گزارش خبرگزاری مهر، تلسکوپ هابل با رصد این حباب سبز رنگ دریافته است جرم هَنی به شکلی غیر منتظره در حال به دنیا آوردن تعدادی ستاره است.

با وجود اینکه حباب هَنی ابعادی برابر ابعاد کهکشان راه شیری دارد، اما به خودی خود یک کهکشان نیست، بلکه ابری گازی در نزدیکی کهکشان مارپیچی IC 2497 است که در فاصله 650 میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته است.

تصویر جدید هابل که واضح ترین تصویری است که تا به حال از جرم هَنی به ثبت رسیده است، نشان می دهد گاز بخشی از این حباب در حال نابودی و شکل دادن به تعدادی ستاره است که جوانترین آنها تنها چند میلیون سال سن دارد.

به گفته اخترشناسان این ستاره ها به اندازه ای کم نورند که پیش از این تحت پوشش درخشش گازهای اطراف به هیچ وجه دیده نمی شدند.

مطالعات پیشین بر روی تابشهای رادیویی جرم هَنی نشان داده بود که این حباب بخشی از ریسمانی گازی به طول 300 هزار سال نوری است که کهکشان IC 2497 را احاطه کرده است. این ریسمان که به "دنباله کششی" شهرت دارد زمانی به وجود آمده که در حدود یک میلیارد سال پیش کهکشان مارپیچی همسایه با کهکشانی دیگر ترکیب شده است.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافی، جرم هَنی تنها بخشی از این دنباله است که در نور مرئی می درخشد زیرا به تازگی تحت تاثیر پرتوهای اَبَر سیاهچاله ای در قلب IC 2497 قرار گرفته است. این سیاهچاله فعال که به یک اخترنما نیز شهرت دارد، نه تنها هَنی را شعله ور کرده بلکه جریانهای گازی را روانه آن می کند که با حباب سبزرنگ تعامل داشته و منجر به متولد شدن ستاره ها می شود.