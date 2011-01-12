اجرای نقشه راه دولت الکترونیک از دهه فجر/ جدول خدمات پرمتقاضی

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای دولت الکترونیک در کشور قرار است از مراجعات مردم به دستگاهها و سازمانها جلوگیری کرده و خدمات را به صورت یکپارچه و دیجیتالی عرضه کند. این سند با محوریت سیاستهای کلی نظام و با توجه به اسناد بالادستی توسعه کشور و زیرساختهای موجود تدوین شده است.
ابلاغ سند جامع دولت الکترونیک به تمامی دستگاهها در دهه فجر
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از عرضه و ابلاغ نقشه راه دولت الکترونیک در دهه فجر خبر داد و گفت: طبق این سند 260 پروژه متناسب با ماموریت دستگاههای اجرایی تعریف شده که به آنها ابلاغ خواهد شد.
احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسیر موفق تصویب سند جامع نقشه راه دولت الکترونیک اظهار داشت: این سند مراحل نهایی تصویب را در کارگروه دولت الکترونیک می گذراند و با توجه به وعده ای که معاون رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات داده اند در دهه فجر به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون کارگروه دولت الکترونیک جلسات بررسی نهایی را با حضور متخصصان فناوری اطلاعات کشور، بخش خصوصی و اساتید مرتبط دانشگاهی به عنوان گروه مشاورین برگزار می کند اضافه کرد: هفته آینده آخرین ابهامات این سند طی جلسه ای به بحث گذاشته می شود تا با کمترین اشکالات ممکن به تصویب نهایی برسد و برای اجرا ابلاغ شود.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری تصریح کرد: مهمترین ویژگی سند جامع دولت الکترونیک یکپارچگی آن است که 260 پروژه مشخص را برای تمامی دستگاهها متناسب با ماموریتی که دارند تعریف کرده است.
وی با تاکید بر اینکه ساماندهی پروژه از ناحیه ریاست جمهوری قوت اجرایی این سند را افزایش می دهد ادامه داد: اجرای کامل سند جامع نقشه راه دولت الکترونیک ظرف مدت سه سال آینده تعریف شده و باید در این مدت دولت الکترونیک به طور کامل در کشور اجرایی شود.
جدول خدمات الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی
به گزارش مهر، سند جامع دولت الکترونیک که با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دستگاههای دولتی، مناطق 5 گانه کشور، نمایندگان 30 استانداری، سازمان ثبت احوال، شورایعالی اطلاع رسانی، شورایعالی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نمایندگان بخش خصوصی تهیه شده، الکترونیکی شدن 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی را در اولویت خود دارد.
توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک، استانداردسازی ارائه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانالهای ارائه خدمات الکترونیک از جمله اهداف پنجگانه سند جامع دولت الکترونیک است.
23 خدمت دارای بیشترین متقاضی که در اولویت الکترونیکی شدن قرار دارد در جدول زیرآمده است:
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انواع خدمات الکترونیکی
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ارائه اطلاعات (غیرساخت یافته مانند شرح یک فرآیند و ساخت یافته مانند لیست خدمات) به کاربر به صورت غیرتعاملی
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ارائه اطلاعات (ساخت یافته مانند دفترچه تلفن یا کد شهرها یا محل امتحان یا دریافت قبض) به کاربر به صورت تعاملی
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پاسخگویی به سئوالات مختلف کاربران به صورت غیر تعاملی
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پاسخگویی به سئوالات کاربر به صورت تعاملی (متنی، صوتی، تصویری)
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خدمات دریافت اطلاعات ساده از کاربر مانند ارسال خبر یا ارسال نظر
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خدمات ثبت نامی اینترنتی ساده (ثبت نام خودرو، ثبت نام مسکن، درخواست اشتراکآب و برق و گاز)
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خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان پرداخت (ثبت نام موبایل)
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خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان ویرایش کل یا قسمتی از اطلاعات (ثبت نام کنکور)
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خدمات صدور مجوز تک سازمانی (سازمان های مردم نهاد، گلخانه)
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صدور مجوز چند سازمانی (نیازمند استعلام- مالی/ اعتباری- سوء سابقه – سربازی- مقطع تحصیل- جانبازی- چک برگشتی)
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خدمات دارای فرآینده ساده (بررسی یک مرحله ای)
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خدمات دارای پیوستگی زمانی (ارائه گزارش های ماهیانه)
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خدمات صرف پیگیری (مانند پیگیری نامه)
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خدمات نیازمند تشخیص هویت
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خدمات نیازمند تطابق بین مشخصات ارائه شده ومشخصات موجود (کاریابی)
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خدمات نیازمند امضای دیجیتال
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خدمات نیازمند داده کاوی
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خدمات نیازمند تبدیل انواع اطلاع به یکدیگر
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خدمات نیازمند شناسایی مکان
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خدمات نیازمند جستجو انبار داده ها
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خدمات قابل ارائه بر روی موبایل
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خدمات آموزشی به صورت الکترونیک
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خدمات مالی (واریز وجه صرف، انتقال وجه صرف)
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