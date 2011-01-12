احمد شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یک بازبینی اساسی در دوره لیسانس ضروری است. لازم است هم در تعداد واحدهایی که دانشجویان در مقطع لیسانس موظف به گذراندن‌شان هستند و هم در بسیاری از عناوین دروس و فهرست مطالب مقطع لیسانس بازبینی صورت گیرد.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: به نظر می‌رسد مقطع لیسانس می‌تواند حداقل یک ترم تقلیل پیدا کند. همچنین با توجه به پیشرفت‌های بسیار شگرفی که در همه حوزه‌های علوم و فناوری بوجود آمده است لازم است در همه رشته‌ها البته بر حسب مورد و نوع رشته، دروسی با عناوین و سرفصل جدید طراحی و تدوین شوند.

وی با تأکید بر اینکه اکنون دیگر باید بازبینی اساسی در مقطع کارشناسی اتفاق بیافتد، در پاسخ به اینکه آیا امکان اجرای یک دوره لیسانس در مدت 2 یا 3 سال وجود دارد به مهر گفت: اگر بتوانیم در گام اول طول مقطع لیسانس را به اندازه یک ترم هم تقلیل دهیم شاهکار کرده‌ایم.

شعبانی افزود: در صورتی که کاهش طول مقطع لیسانس را از نظر هزینه‌ای نیز بررسی کنیم ملاحظه می‌کنیم که با حذف یک ترم از مقطع لیسانس حدود 12 درصد صرفه‌جویی در هزینه‌ها صورت می‌گیرد.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به اینکه آیا کاهش طول دوره لیسانس تا کنون در دستور کار شوراهای مربوطه در دانشگاه شهید بهشتی قرار داشته است به مهر گفت: دانشگاه شهید بهشتی بر حسب مورد، عنوان درس و محتوای درسی را تغییر می‌دهد ولی کاهش طول دوره لیسانس موضوعی است که یک تصمیم ملی را می‌طلبد.

وی افزود: لازمه اینکه تعداد واحدهایی که دانشجویان در مقطع کارشناسی باید بگذرانند یکباره کاهش پیدا کند این است که این تصمیم‌گیری در سطح ملی انجام شود. چون در صورت کاهش طول دوره لیسانس، نظام آموزشی با یک تقلیل واحد روبرو می‌شود لذا تصمیم‌گیری لازم باید در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شود.

به گزارش مهر، حجت الاسلام محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها که اخیرا بر کاهش طول دوره لیسانس در برخی رشته‌ها تاکید کرده بود درباره اقدامات عملی در این زمینه به مهر گفت: کار کارشناسی بر روی این موضوع باید در وزارت علوم انجام گیرد، موضوع طرح هم شده و امیدواریم به نتیجه برسد.