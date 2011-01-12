برگزاری پنجمین دور نشست گفتگوهای دو جانبه حقوق بشری میان ایران و سوئیس

به گزارش خبرگزاری مهر در این نشست محمد مهدی آخوند زاده معاون بین المللی وزارت خارجه کشورمان به فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر درچارچوب سازمانها ونهادهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد،جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی اشاره کرده و اظهار داشت: موضوع حقوق بشر سابقهای دیرینه درکشور ما داشته و ایران همواره سیاست فعالی را در این زمینه درمذاکرات بین المللی و دو جانبه دنبال می نماید و در واقع برگزاری گفتگوهای دو جانبه موجود با سوئیس موید این ادعا است.



احترام به باورها، اعتقادات و نیز فرهنگها و سنتهای ملی کشورها و لزوم احترام متقابل به‌آنها نیز از جمله عناوین مطروحه در سخنان مهدی آخوند زاده بود.



وی در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت برخورد ریشه ای و نه سیاسی با موضوعات حقوق بشری اشاره و اظهار داشت که طرح ملی هدفمند سازی یارانه ها و توجه ویژه کشورمان به حقوق ذاتی اقتصادی اجتماعی همه اقشار جامعه نیز از جمله دیگر اقدامات اساسی کشورمان برای تحقق کامل حقوق بشر بوده است.



معاون وزیر خارجه سوئیس نیز طی سخنانی از کشورمان به خاطر تعامل سازنده و فعال در عرصه های حقوق بشری دو جانبه و بین المللی و بویژه حضور موثر و فعال کشورمان در نشست بررسی جهانی حقوق بشر کشورها ( یو پی آر) و پذیرفته شدن بخش عمده ای از توصیه ها قدردانی کرد.



تمجید از کشورمان به خاطر الحاق به برخی از کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری همچون کنوانسیون بین المللی حقوق معلولین و پروتکل ممانعت از حضورکودکان در درگیری های مسلحانه و نیز لزوم بررسی نحوه اعمال این کنوانسیون ها در سطح ملی از جمله عناوین مطرح شده توسط طرف سوئیسی بود.



وی همچنین به طور ویژه از میزبانی بیش از یک میلیون پناهجوی افغانی توسط جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.



لازم به ذکر است که این گفتگوها به صورت سالانه برگزار شده وهدف آن رسیدن به تعاریف مشترک حقوق بشری، رفع سوء تفاهم های ایجاد شده توسط برخی خبر پراکنی های بین المللی و پرداختن به بعضی از ادعاهای حقوق بشری و ادعاهای به عمل آمده در دو کشور بوده است.