ترکستانی به وزارت بهداشت بازگشت/ پایان 10 روز جنجالی

به گزارش خبرنگار مهر، روز 29 آذر ماه سال 89 خبری بر روی خروجی سایت دولت قرار گرفت که بر اساس آن دکتر فرحناز ترکستانی معاون وزیر بهداشت طی حکمی از سوی رئیس جمهور به معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان ملی جوانان منصوب شده بود. پیش از وی مهرداد بذرپاش ریاست سازمان ملی جوانان را بر عهده داشت که پس از تغییرات این سمت به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی منصوب شد.

ساعاتی بعد از آن موج تاییدها و تکذیبها در رسانه ها فراگیر شد و در ابتدا عنوان شد که ترکستانی این سمت را نپذیرفته است، در ادامه گفته شد که این حکم بدون هماهنگی اعلام شده و پس از آن شنیده ها و مصاحبه ها به این موضوع تاکید داشت که ترکستانی حکم ریاست سازمان ملی جوانان را به دلیل کسالت و بیماری نپذیرفته است.

خبرها و گمانه زنی‌ها ادامه داشت تا زمانی که فرحناز ترکستانی در نامه ای اعلام کرد خود را مقید به تبعیت از نظرات دکتر احمدی‌نژاد می‌داند و یادآور شد: به‌ دلیل بیماری از رئیس‌جمهور درخواست کرده بودم که این مسئولیت را به فرد دیگری بسپارند اما پس از صدور حکم رسمی خود را موظف به انجام این وظیفه مهم می‌دانم و تلاش خواهم کرد تا این مسولیت خطیر را به نحو مطلوبی به انجام برسانم.

زمان مراسم تودیع و معارفه بذرپاش و ترکستانی اعلام شد اما مراسم دو بار متوالی لغو شد و با وجود اینکه دلیل لغو آن تداخل برنامه های کاری اعلام شده بود اما گمانه زنی ها به این موضوع تاکید داشت که ترکستانی در نهایت از پذیرش حکم ریاست سازمان ملی جوانان انصراف داده است.

نامه دومی از سوی ترکستانی منتشر شد که در آن از رئیس جمهور خواسته بود با توجه به وظایف خانوادگی و ضعف قوای جسمانی ریاست سازمان ملی جوانان را به شخص دیگری واگذار کند.

به گزارش مهر، در متن منتشر شده از سوی فرحناز ترکستانی پیرامون مسئولیت جدیدش آمده بود: "اینجانب سرباز نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری هستم و نسبت به رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد ارادت خاص دارم."

وی در ادامه تاکید کرده بود: "با توجه به وظایف خانوادگی و ضعف قوای جسمانی به علت انجام جراحی از ریاست محترم جمهوری تقاضا کردم این مسئولیت خطیر (ریاست سازمان ملی جوانان) را به شخص دیگری واگذار کنند اگرچه پذیرفتن مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی برای هر فردی موجب افتخار و سربلندی است و تلاش و کوشش مسئولین در این زمینه موجبات رضای الهی را دارد."

در این زمان ابهاماتی درباره معاونت دانشجویی وزارت بهداشت نیز پدید آمده بود. در حالی که هنوز فردی برای مسئولیت معاونت دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین نشده بود، دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران یادآور شد: دکتر ترکستانی بهترین معاون بنده در وزارت بهداشت است که فردی متعهد است و برای خدمت به مردم از خودش هم می‌گذرد. مطمئنا اگر از بستر بیماری به سلامت بلند شوند مسئولیت را بر عهده می‌گیرد اما در صورت ادامه بیماری بحث دیگری است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه دکتر ترکستانی در فاصله کوتاه دوبار به دلیل بیماری بستری شده و اکنون هم در بیمارستان بستری است و اگر از بستر بیماری به سلامت بلند شود، مسئولیت را بر عهده می‌گیرد. اگر دکتر ترکستانی از وزارت بهداشت برود، معاون جدیدی را تعیین و اعلام خواهیم کرد، البته گزینه‌هایی مختلفی هم مد نظر است که در حال بررسی آنها هستم.

با این حال با انصراف ترکستانی از سمت ریاست سازمان ملی جوانان به نظر می رسد که وی با بازگشت به معاونت دانشجویی در این حوزه به فعالیت خود ادامه دهد.

در آخرین اظهارنظر میرتاج‌الدینی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور نسبت به شایعات پیرامون معرفی فردی جدید برای ریاست سازمان ملی جوانان پس از انصراف فرحنار ترکستانی از پذیرش این مسئولیت اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت سازمان ملی جوانان بعد از برکناری مهرداد بذرپاش و در عین حال نپذیرفتن مسئولیت این سازمان از سوی فرحناز ترکستانی گفت: خبر جدیدی در این خصوص ندارم و اگر اتفاق تازه‌ای افتاده باشد توسط دولت اعلام می‌شود.

اما در میان این تاییدها و تکذیبها تغییرات اساسی در روند فعالیت سازمان ملی جوانان نیز قابل توجه است. مجلس شورای اسلامی با طرح ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان موافقت کرد و طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان با 157 رای موافق، 44 رای مخالف و 11 رای ممتنع به تصویب رسید.

پس از 10 روز جنجالی در نهایت ترکستانی ریاست سازمان ملی جوانان را نپذیرفت، سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان تبدیل شد، مهرداد بذرپاش به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی منصوب شد، ترکستانی به معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بازگشت و کارهای اداری خود را از هفته جاری پی گرفت.