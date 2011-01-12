رکورد تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر بوشهر شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد راستاد بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در 9 ماهه سال جاری 147هزار و 216 TEU در بندر بوشهر تخلیه و بارگیری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 50 درصدی داشته است .

وی با بیان اینکه بندر بوشهر دومین بندر کشور از لحاظ حجم تخلیه و بارگیری کالاهای کانتینری است، خاطرنشان کرد: این نخستین باری است که بندر بوشهر در بازه زمانی 9 ماهه به چنین رکوردی دست یافته و رقم به دست آمده با کل عملکرد سال 88 برابری می کند .

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر همچنین رشد 17درصدی جابجایی کالا در بندر بوشهر را مورد توجه قرار داد و افزود: طی این مدت سه میلیون و 33هزار و 839 تن کالا در این بندر تخلیه و بارگیری شده که کالاهای غیرنفتی با یک میلیون و 834هزار و 760 تن 21درصد و کالاهای نفتی با یک میلیون و 199هزار و 79 تن 11درصد رشد داشته اند .