به گزارش خبرنگار مهر، دزدان خانه مجری جنجال‌ساز برنامه 90، روز 25 دیماه در دادگاه بعثت محاکمه می شوند. این دزدان به 66 خانه دستبرد زده‌ بودند. در بررسیهای میدانی مشخص شد دزدان وقتی عادل فردوسی‌پور و همسرش خارج از خانه بودند داخل آپارتمان شده و به سرقت دو تخته فرش نفیس ابریشمی، سه تابلو فرش میلیونی به همراه چند میلیون پول، جواهرات و ارز دست زده‌اند.

ناگفته‌های فردوسی‌پور از دزدی خانه‌اش

فردوسی پور عنوان کرده است که طلا و برلیان از منزلش به سرقت رفته اما میزانش به این اندازه نبود است. طلای سفید، زرد و برلیان در خانه داشتیم که سرقت شده‌اند و در بندهای 8 و 9 اظهارنامه نیز ما به آن اشاره کرده‌ایم. اصل ماجرای سرقت از منزلم صحت دارد اما خانه‌ام اعیانی نیست و در سعادت‌آباد قرار ندارد.

عادل فردوسی‌پور پس از چاپ مطلب دزدی خانه اش در صفحه حوادث «وطن امروز» از برخی موارد انتشاریافته - پول 40 میلیون تومانی و خانه اعیانی – گله‌مند بود.

پیدا شدن نوزاد 20 روزه میان زباله‌ها

ماموران انتظامی مشهد در بلوار طبرسی مشاهده کردند یک نایلون مشکی که در میان زباله‌های حاشیه خیابانی قرار دارد، تکان می‌خورد. ماموران به نایلون زباله‌ها نزدیک شده و صدای گریه نوزادی را شنیدند و وقتی در نایلون را باز کردند، نوزاد پسری را دیدند که گریه می‌کرد. نوزاد را از میان زباله‌ها بیرون آوردند و به یکی از مراکز درمانی انتقال دادند.

پزشکان مرکز درمانی اعلام کردند این نوزاد 20 روز پیش متولد شده است برهمین اساس ماموران با هماهنگی قضایی، نوزاد را تحویل شیرخوارگاهی در شهر مشهد دادند. جستجوی ماموران برای یافتن والدین نوزاد آغاز شده است.

مرگ مرموز یک پسر و دختر نوزاد

در واقعه‌ای تکان‌دهنده در شهرستان زرین‌شهر اصفهان دو کودک خردسال 1.5 و 2 ساله در اثر تجویز و استفاده نادرست از داروی «متو کلو پر آمید» یا پلازیل به حالت اغما رفته و زمانی که به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند، علی‌رغم تلاش‌های فراوان تیم اورژانس این بیمارستان جان باختند.

به دنبال این رخداد تلخ شاه‌محمدی، دادستان زرین‌شهر با اطلاع از مرگ مرموز دو نوزاد موضوع را پیگیری و دستوراتی را جهت بررسی فوری کشف ماهیت داروهای مورد استفاده قرار گرفته صادر کرد و تحقیق از پزشکان و کادر درمانی آغاز شد.

بخش بزرگی از بازار طلا قاچاق است

احمدی مقدم در همایش سراسری روسای مبارزه با جرایم اقتصادی با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده در بازار طلا گفت: مالیات بر ارزش افزوده چرخش مالی را در این حوزه نشان می دهد این در حالی است که مالیات از جیب خریدار می رود نه از طلا فروشان اما فروشندگان زیر بار این طرح نمی روند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: دلیل این مخالفت طلا فروشان سقف گردش مالی آنان است و این در حالی است که بخش بزرگی از بازار طلا قاچاق است.

افزایش 540 درصدی دستگیری اشرار

جانشین فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با اشاره به آمار عملکرد 9 ماهه فرماندهی مرزبانی گفت: در طول این مدت کشفیات مواد مخدر15 درصد، کشف اسلحه 41 درصد، مشروبات الکلی 83 درصد، سوخت 32 درصد، تجهیزات ماهواره 741 درصد، سیگار 296 درصد و دستگیری اشرار 540 درصد افزایش داشته است.

سرتیپ گراوند گفت: میزان گروگان‌گیری در مرزهای کشور در طول سال جاری با مدت مشابه سال گذشته تفاوتی نداشته است.

دستگیری جاسوس زن آمریکایی در مرز جلفا

امیر سرتیپ دوم احمد گراوند گفت: "هال فایالان" 34 ساله زن جاسوسی است که از طرف آمریکاییها ماموریت فیلمبرداری از نوار مرزی جلفا را از طریق دستگاههای پیشرفته داشت. این تبعه آمریکایی در تاریخ 15 دی ماه توسط ماموران پاسگاه مرزی جلفا در پل نودوز دستگیر شد.

وی گفت: این زن به عنوان تروریست با تجهیزات پیشرفته مشغول فیلمبرداری از نوار مرزی، پاسگاه مرزی و بازارچه مرزی جلفا بود.

پلیس مجوز شماره گذاری مدلهای سال آینده را به سایپا نمی‌دهد



رئیس پلیس راهور کشور در مورد شرایط شماره گذاری خودروها و صدور مجوز در سال 90 افزود: همه ساله در اواخر سال مجوز شماره گذاری برای شرکت‌های خودروساز صادر می‌شود اما طبق تصمیماتی که از سال جاری اتخاذ شده برای سال 90 تنها به خودروسازانی مجوز شماره گذاری داده می شود که به تعهدات خود در نصب تجهیزات ایمنی عمل کرده باشند.

سردار مومنی تصریح کرد: بر همین اساس به خودروسازان اعلام کردیم که بدون هماهنگی با پلیس اقدام به پیش فروش خودروهای خود نکنند زیرا از 22 بهمن ماه امسال مجوز شماره گذاری مدل سال بعد تنها به خودروسازانی داده می شود که به تعهدات خود عمل کرده باشند.

وی افزود: به خودروسازانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند مانند شرکت خودروسازی سایپا مجوز شماره گذاری برای مدل سال آینده داده نمی‌شود و از بهمن ماه همان پلاک سال 1389 به این شرکت واگذار می شود.