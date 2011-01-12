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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۵۷

جمیاری خبر داد:

سرانه مطالعه در زندانهای لرستان افزایش یافته است

سرانه مطالعه در زندانهای لرستان افزایش یافته است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی خرم آباد از رشد سرانه مطالعه در میانزندانیان این استان خبر داد.

اسماعیل جمیاری در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: اداره کل امور فرهنگی دانشگاه لرستان به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی کتابخانه این زندان اقدام به اهداء یکهزار جلد کتاب در موضوعات مختلف کرده است.

وی با بیان اینکه یکی از عوامل مهم و مؤثر در مسیر رشد و تعالی جوامع نهادینه ساختن فرهنگ کتابخوانی است، عنوان کرد: از دیرباز مطالعه و گرایش به خواندن کتب مختلف مورد توجه انسانها بوده و هر جامعه ای که با این فرهنگ خو گرفته باشد از نشاط و بالندگی قابل توجهی برخوردار شده است.

رئیس مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی خرم آباد ادامه داد: یکی از عوامل مهم رشد و توسعه حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشتن جامعه ای اهل کتاب و مطالعه است.

جمیاری افزود: با توجه به همین نقش محوری کتاب در اصلاح انسانها، تربیت و تغییر رفتار زندانیان از طریق هدایت آنها به سمت مطالعه کتب مختلف بعنوان یکی از اولویتهای زندانهای استان قرار گرفته است.

وی یادآور شد: با اقدامات مؤثری که صورت گرفته سرانه مطالعه زندانیان استان از رشد قابل توجهی طی سالیان اخیر برخوردار بوده است.

رئیس مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی خرم آباد به برخی از این اقدامات در این زمینه اشاره کرد و بیان داشت: عقد تفاهم نامه با مراکز فرهنگی مختلف نظیر اداره کل امور کتابخانه ها، تجهیز کتابخانه های زندانها و اعطاء مشوقهای مختلف به زندانیان از جمله اقداماتی است که در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی در زندانها انجام شده است.

جمیاری ضمن دعوت از دستگاههای اجرایی و فرهنگی به مشارکت در برنامه های اصلاحی زندانها، خاطر نشان کرد: رسالت سنگینی بر دوش فعالان حوزه اصلاح و تربیت گذارده شده که برای دستیابی به نتیجه مطلوب، لزوم حمایت همه جانبه از اقدامات در این زمینه بیش از گذشته احساس می شود.

کد مطلب 1230648

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