ناصر مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر چه طی چهار هفته گذشته متحمل سه شکست شده‌ایم اما فکر می‌کنم نتایج هفته‌های ابتدایی ملاکی تعیین کننده برای سرنوشت تیم‌ها نیست چون هستند تیم‌هایی مانند هیئت بسکتبال شهرکرد که تازه به شرایط موردنظر دست پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه بازیکنان خارجی مورد نظر در ترکیب تیم هیئت بسکتبال شهرکرد قرار گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: "سکل فورد" بازیکن آمریکایی است که در پست یک بازی می‌کند. ضمن اینکه بازیکن صربستانی به نام "دوشان" هم برای بازی در پست پنج به خدمت گرفته شده است.

مربی تیم هیئت بسکتبال شهرکرد تصریح کرد: در حالیکه برای دیدارهای هفته پنجم به بعد آماده شده‌ایم که هیچ یک از بازیکنان‌مان با مشکل مصدومیت مواجه نیستند. همه بازیکنان آماده‌اند و هماهنگی لازم را هم به دست آورده‌اند.

مهدیان همچنین به دیدار روز پنجشنبه تیم هیئت بسکتبال شهرکرد مقابل ب.آ اشاره کرده و گفت: اگر بتوانیم برنده بازی شویم وضعیت بهتری در لیگ برتر به دست خواهیم آورد. البته از این غافل نیستیم که بازیکنان شیراز هم نسبت به هفته‌های گذشته خیلی هماهنگ‌تر شده‌اند. فکر می‌کنم بازی پایاپایی خواهیم داشت.

مربی تیم بسکتبال شهرکرد تاکید کرد: هدف ما حضور در جمع هشت تیم برتر و پیگیری دیدارها در مرحله پلی‌‌‌آف است. برای این منظور از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.