به گزارش خبرگزاری مهر، شفیع آقامحمدیان از سینما و تلویزیون به عنوان رسانه‌هایی یاد کرد که در صورت پرداخت صحیح مضامین در آن، فرهنگسازی در جهت حرکت به سمت مطلوب برنامه ها با اجرای خود مردم صورت می‌گیرد.

آقامحمدیان با یادآوری تاثیرگذاری سینمای مستند در گسترش فرهنگ شهرنشینی ادامه داد: فیلم‌های کوتاه و مستند تا زمانی که فرصت دیده شدن نداشته باشند و در سطح گسترده در دسترس مخاطبان قرار نگیرد، نمی‌توانند در جامعه تاثیرگذار باشند. باید فرصتی برای دیده شدن آثار مستند و بخصوص فیلم‌هایی که در جشنواره فیلم شهر ساخته می‌شوند در سینما و تلویزیون ایجاد کرد.

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی یادآور شد: انسان متاثر از چیزی است که می‌بیند و دیده‌های انسان کم کم درذهنش متواتر می‌شود از این رو نباید انتظار داشته باشیم که با یکبار فیلم دیدن و برگزاری چند دوره از جشنواره فیلم شهر، تاثیر این رویداد سینمایی را در گسترش فرهنگ شهروندی شاهد باشیم.

وی افزود: ما نباید مردم را در ساخت فیلم های شهری فراموش کنیم. مشکلات و مصایب شهری که از قبال عدم رعایت قوانین از سوی شهروندان پیش می‌آید، باید درفیلم ها به تصویر کشیده شده و تصویری شفاف از زندگی سالم در شهر و فرهنگ شهروندی با کارکردهای ظریف آموزشی، تبلیغی ارائه شود.

مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی گفت: مردم باید بدانند از امکانات و ابزار نوین شهری چگونه استفاده کنند. آگاهی بخشی از طریق سینما موجب می‌شود تا مسئولان و دست‌اندرکاران شهر با مشارکت مردم با دشواری‌های کمتری معضلات را برطرف کنند.

این تهیه‌کننده، کارگردان سینما همچنین یادآورشد که جشنواره فیلم شهر، ژانر شهری و مسایل مناسب و مرتبط با زندگی شهری را به مخاطبان معرفی کند. بسیاری از سینماگران به رغم فعالیت در حوزه سینمای اجتماعی، شناخت عمیقی از مسایل شهری نداشته و به نوعی بیگانه با موارد یادشده هستند و براساس ذهنیات خود به تولید اثر می‌پردازند.

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر با رویکرد "شهری انسانی برای انسان شهری" اردیبهشت‌ماه سال آینده در تهران برگزار می‌شود.