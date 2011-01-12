کفاشیان: قهرمانی دور از دسترس نیست / تازه اول راه هستیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، علی کفاشیان در حاشیه تمرین صبح امروز تیم ملی کشورمان در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق افزود: سه شنبه شب مسابقه بسیار حساسی داشتیم زیرا اولین بازی ما در این گروه سخت بود. عراق قهرمان دور گذشته مسابقات تیم خوبی را به میدان فرستاده بود اما بازیکنان ما با روحیه و انگیزه بالا و ارائه یک بازی خوب توانستند این دیدار مهم را با پیروزی به پایان برسانند.

وی در ادامه افزود: در نشستی که صبح امروز با بازیکنان تیم ملی داشتم، آنها عنوان می کردند که خوشحالی و شادی پیروزی مقابل عراق شب گذشته به اتمام رسیده و از امروز فقط به بازی مقابل کره شمالی می اندیشند. این روحیه خیلی خوب است و ما را به کسب نتیجه در دیدار پیش رو امیدوار می کند.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان با اشاره به تدابیری که برای ارتقای روحیه بازیکنان تیم ملی اندیشیده خواهد شد، افزود: در بازی مقابل عراق گرچه گل اول را دریافت کردیم اما از ابتدای مسابقه بازیکنان مصمم به پیروزی بودند. آنها نشان دادند هر موقع تصمیم بگیرند، می توانند با اراده خود نتایج خوبی را کسب کنند. قطعا با ادامه این روند قهرمانی تیم ایران در این دوره از مسابقات دور از دسترس نیست.

کفاشیان با تاکید بر اینکه سه شنبه شب برای پیروزی مقابل عراق خوشحالی کردیم ولی از امروز به فکر موفقیت مقابل کره شمالی هستیم، اظهار داشت: کره شمالی تیم سختی است اما همیشه مقابل این تیم نتایج خوبی کسب کرده‌‎ایم، البته با بازیکنان که صحبت می کردم آنها با اعتمادبه‌نفس بالا می گفتند که کره حریف سختی نیست و می توانند این تیم را شکست دهند.

خبرنگاری گفت: "این مسئله نشان می دهد بازیکنان تیم ملی دچار غرور شده‌اند"، کفاشیان در واکنش به این موضوع تاکید کرد: نه اصلا بازیکنان ما مغرور نشده‌اند زیرا می دانند کره شمالی تیم خطرناکی است و در مصاف با ما نیاز به امتیاز دارد به همین خاطر با انگیزه بالا مقابل این تیم به میدان خواهند رفت.

"درست است ما در یک دیدار پیروز شدیم اما دو بازی سخت دیگر مقابل کره شمالی و امارات پیش رو داریم"، کفاشیان این جمله را گفت و افزود: هدف‌مان این است که با پیروزی مقابل کره شمالی صعودمان به مرحله بعد را قطعی کرده و بازی با امارات را تشریفاتی کنیم. در این صورت بازیکنان می توانند با تجدید قوا و با قدرت به فکر موفقیت در دیدارهای دشوار مرحله حذفی باشند.

کفاشیان همچنین در مورد حرکت مسعود شجاعی پس از تعویض‌اش با محمدرضا خلعتبری گفت: شجاعی در روز بازی با عراق تب و لرز داشت و با وجود سرماخوردگی در زمین حاضر شد. پس از پایان بازی شجاعی برای استراحت به هتل رفت و امروز هم استراحت کرد تا از فردا آماده بازی با کره شمالی شود. او به هیچ عنوان از تصمیم سرمربی تیم ملی ناراحت نبود.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: شما نمی توانید به هیچ عنوان تیمهای امارات و کره شمالی را دستکم بگیرید. برای ما امارات به هیچ عنوان کمتر از عراق نیست و با قدرت به مصاف این تیم خواهیم رفت.

وی در ادامه افزود: ما در بازی با کره شمالی به گونه‌ای بازی خواهیم کرد که به امتیاز لازم دست یافته و صعود تیم ملی به مرحله دوم را قطعی کنیم. در صورت تحقق این هدف بازی با امارات برای ما تشریفاتی خواهد شد و می توانیم با نفرات ذخیره به میدان رفته و با تجدید قوا به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنیم.

کفاشیان در خاتمه تصریح کرد: هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. ما فقط یک بازی را برده ایم و باید به دیدارهای سخت و دشوار پیش رو که می توانند از دیدار با عراق دشوارتر باشد، فکر کنیم. ما تازه اول راه هستیم.

تیم ملی فوتبال کشورمان با برتری 2 بریک مقابل عراق صدرنشین گروه D مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا شد.