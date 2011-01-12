یک نسخه خطی از لورکا کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، کریستوفر مائورر استاد اسپانیایی دانشگاه بوستون از کشف این دست‌نوشته که تاکنون از دید دیگر محققان پنهان مانده بود خبر داد.

این اثر مربوط به زمانی می‌شود که لورکا در تابستان 1929 به برای آموختن زبان انگلیسی به دانشگاه کلمبیا آمده بود؛ کشف این دستخط برای مائورر که به همراه اندرو اندرسون در حال تحقیق و نوشتن کتابی درباره این شاعر در زمان اقامتش در آمریکا و کوباست بسیار هیجان‌انگیز بوده است.

فدریکو گارسیا لورکا در سال 1899 در فونته واکه روس، دشت حاصلخیز غرناطه در چندکیلومتری شمال شرقی شهر گرانادا به دنیا آمد. او علاوه بر سرودن شعر و نوشتن نمایشنامه دستی هم در نقاشی و موسیقی داشته است.

نمایشنامه‌هایی چون عروسی خون، یرما و خانه‌ برناردا آلبا نیز از جمله آثار به‌جامانده از لورکاست . احمد شاملو، احمد پوری و زهرا رهبانی از جمله مترجمان آثار او در ایران بوده‌اند.

