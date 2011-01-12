طرح تحول بانکی در مرحله نهایی شدن/ افزایش 28درصدی تسهیلات دربخش مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی امروز چهارشنبه در دومین همایش تامین مالی مسکن در تهران با بیان اینکه مسکن کالایی اقتصادی است، گفت: امکان تامین مسکن برای مردم دشوار است و بانک مرکزی به این موضوع توجه ویژه دارد، ضمن آنکه رونق تولید مسکن می تواند موتور محرک اقتصادی کشور باشد.

وی افزود: روند تولید مسکن می تواند بخشی از رشد اقتصادی کشور را نیز به همراه داشته باشد و بانک مرکزی همواره تلاش می کند تا ثبات قیمتها را حفظ کند.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: سهم مسکن در سبد خانوار 25 درصد است که درصورت گران شدن سهم زیادی را در تورم نشان می دهد.

پورمحمدی با بیان اینکه بانک مرکزی از سفته بازی در بخش مسکن جلوگیری می کند، گفت: بانک مرکزی به دلیل سهمی که مسکن در سبد خانوار دارد از سفته بازی در این بخش جلوگیری می کند و همانطور که در سال 2007 در دنیا مشاهده کردید سفته بازی مسکن می تواند تاثیر زیادی در بخشهای مختلف داشته باشد.

وی افزود: گرانی مسکن باعث کاهش رفاه خانوار و پس انداز می شود و به همین جهت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی اجتناب از سفته بازی است.

قائم مقام بانک مرکزی در خصوص طرح مسکن مهر گفت: بانک مرکزی تاکنون 70 هزار میلیارد ریال اعتبار به این بخش اختصاص داده است، ضمن اینکه اجازه انتشار 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را به بانک مسکن داده ایم.

پورمحمدی تصریح کرد: تاکنون 23 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در بخش مسکن از سوی بانک مسکن منتشر شده که نتیجه آن در آمارهای کلان و ارقام بانک مرکزی موجود است.

وی با اشاره به اینکه تا پایان مهر ماه 11.5 درصد میزان تسهیلات اعطایی رشد داشته است، گفت: در بخش مسکن به تنهایی 27.9 درصد میزان تسهیلات رشد داشته است.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه نیز 3 عقد جدید به عقود دوازده‌گانه بانکی اضافه شده است که در آینده اعمال خواهد شد.

پورمحمدی تصریح کرد نخستین عقد "مراحبه" است که به تأمین مالی کوتاه مدت کمک خواهد کرد. عقد دوم ، خرید دین است که باعث تحرک بخش بازرگانی و ساماندهی بدهی های واحدهای تولیدی می شود، ضمن اینکه عقد سوم ، استصناع (سفارش ساخت) است که به رونق تولید در جامعه کمک خواهد کرد.