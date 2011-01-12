انتقال دام به قم با شیوع تب برفکی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد مهدی رفیعی قبل از ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی که در سالن جلسات اداره کل دامپزشکی برگزار شد از شیوع بیماری تب برفکی در قم خبر داد و گفت: از دامداریهای استان و حومه درخواست داریم از هرگونه نقل و انتقال دام خودداری کنند و موارد ضروری را حتماَ با دامپزشکی استان هماهنگی کنند و در حال حاضر انتقال دام به استان و همچنین انتقال از قم به سایر استانهای کشور تا زمان فروکش این بیماری ممنوع میباشد.
وی در خصوص علائم بیماری سویه A بیان داشت: این بیماری بصورت تاول و زخمهای در دهان و همچنین اطراف پستانهای دام ایجاد میشود که دامداران در صورت مشاهده هرگونه علائمی مشابه، سریعا آن را به اداره دامپزشکی استان گزارش دهند.
وی گفت: در طول هفته گذشته ۵۲ هزار رأس دام و همچنین ۲۰ هزار رأس گوسفند و بز در مناطق پرخطر و درگیر، در برابر بیماری تب برفکی واکسینه شدهاند.
رفیعی اظهار داشت: بیشترین حجم واکسیناسیون در مناطق حومههای استان قم از جمله قنوات و جعفریه صورت گرفته است که در خصوص کاهش بیماری سویه A بسیار موثر بوده است.
وی با بیان اینکه میزان تلفات ویروس سویه A از ویروس سویه O کمتر بوده است، اضافه کرد: سویه A با سویه O تفاوت دارد و این ویروس نیازمند حساسیت و توجه بیشتری است و اطلاعیههای لازم در این زمینه به دامپرورهای فعال استان و حومه ارسال شده است.
دامپروریها نکات بهداشتی قرنطینه و حمل و نقل را رعایت کنند
مدیرکل دامپزشکی استان فم با بیان اینکه بعضی از دامپرورهای فعال در استان و حومه به نکات بهداشتی توجه نمیکنند، بر رعایت نکات بهداشتی در خصوص تردد و قرنطینه در دامپروریها و همچنین حمل و نقل دام تأکید کرد.
رفیعی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم حجم ویروس در حال چرخش را کاهش دهیم و مهمترین امر در کاهش ویروس منع تردد و جابجایی دام در مراکز دام پروری است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر طرح ضدعفونی فراگیر دامپروریها در مناطق پر تراکم استان در حال اجرا است بیان داشت: جعفریه، مجتمع دامشهر، مجتمع لبن و قلعه صدری از جمله مناطق پرتراکم و در معرض خطر میباشد.
وی اظهار داشت: دو میلیون و ۵۰۰ متر مربع سطح ضد عفونی و اعتباری بالغ بر ۴۸۰ میلیون ریال برای اجرا و خرید این ماده ضد عفونی پیش بینی شده است و این طرح بصورت کاملاَ رایگان انجام خواهد شد.
سه پست قرنطینه سیار در قم فعال شده است
مدیرکل دامپزشکی استان فم از فعال شدن سه پست فعال قرطینه سیار در استان قم خبر داد و بیان داشت: در حال حاضر ۱۷ هزار و ۲۰۰ خودرو حمل دام و فرآوردههای دامی توسط اکیپهای نظارتی استان بازدید شدهاند و هم اکنون ۵۸۳ تخلف بهداشتی توسط خودروها شناسایی شده است.
وی اظهار داشت: ۱۴ تن فرآورده خام غیر بهداشتی از جمله اسکلت ضبط و معدوم شده است و همچنین ۱۰ مرکز غیر مجاز تولید و نگهداری خمیر مرغ توسط اکیپهای نظارتی پیگیری شده است و در این راستا نیز هشت خودرو حمل فرآوردههای دامی و شیر نیز ملزم به کدگذاری شدهاند.
رفیعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعامل خوبی با استانداری قم برقرار کردهایم و در خصوص صدور مجوز برای استقرار گشتهای سیار در کنار پاسگاههای نیروی انتظامی در قسمت ورودی و خروجی شهر فعالیتهای خوبی صورت گرفته است و در آینده نیز با تشدید نظارتی کنترل بیشتری بر راههای فرعی استان خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه بیماری تب برفکی به یک استان و یا کشور محدود نمیشود و این در کشورهای همسایه نیز تأثیرگذار است بیان داشت: یک استان به تنهایی نمیتواند این بیماری را کنترل کند و این امر نیازمند همکاری منطقهای و همچنین همکاری دستگاههای مختلف از جمله نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی است و شاه کلید این کنترلها در دست خود دامداران است که با کنترل حمل و نقل و قرنطینه میتواند کمک موثر و بسیاری در کاهش شیوع این بیماری داشته باشند.
مدیر کل دامپزشکی استان فم ادامه داد: در کشورهای اروپایی برای کنترل تب برفکی به کشورهای همسایه خودشان نیز توجه میکنند توجه به کشورهای همسایه از جمله افغانستان و عراق در کنترل این بیماری در ایران تأثیرگذار هستند.
شیرهای یارانهای سرطان زا نیست
مدیرکل دامپزشکی استان قم با بیان اینکه شیرهای لبنی در حال تولید در استان قم سمی و سرطان زا نیستند و کاملاَ استاندارد هستند، بیان داشت: میزان آفلاتوکسین شیرهای لبنی استاندارد است و سال گذشته نیز از میانگین استاندارد پایینتر و در رنج مجاز قرار داشته است که این میزان برای مصرف کنندگان مشکلی را نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: اگر میزان آفلاتوکسین شیر که از مواد سمی موجود در مواد غذایی دام از جمله نانهای کپک زده وارد شیر گاو میشود بیشتر شود این امر در دراز مدت سبب ایجاد سرطانهای مختلف برای فرد میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان قم از ممنوع بودن حمل و نقل اعم از ورود و خروج دام و طیور به استان قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد مهدی رفیعی قبل از ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی که در سالن جلسات اداره کل دامپزشکی برگزار شد از شیوع بیماری تب برفکی در قم خبر داد و گفت: از دامداریهای استان و حومه درخواست داریم از هرگونه نقل و انتقال دام خودداری کنند و موارد ضروری را حتماَ با دامپزشکی استان هماهنگی کنند و در حال حاضر انتقال دام به استان و همچنین انتقال از قم به سایر استانهای کشور تا زمان فروکش این بیماری ممنوع میباشد.
نظر شما