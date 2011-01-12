پیروزی بر عراق حاصل غیرت ملی پوشان بود/ ترکیب قطبی سنجیده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین پیروانی با اشاره به دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق گفت: دیدار ایران - عراق با توجه به حساسیت‌های جانبی این مسابقه در کیفیت بالایی برگزار نشد اما بسیار خوشحالم که ملی‌پوشان کشورمان با ارائه یک بازی کم اشتباه سه امتیاز با ارزش بازی را کسب کردند.

وی ادامه داد: همه بازیکنان ما در این دیدار سنگ تمام گذاشتند وظایف خود را به بهترین نحو انجام دادند و نهایتا هم مزد تلاش خود را با پیروزی بر عراق گرفتند. من اعتقاد دارم ملی ‌پوشان کشورمان در این دیدار بهتر از عراق ظاهر شدند و پیروزی آنها کاملا منطقی و عادلانه بود.

پیروانی همچنین در خصوص کیفیت تیم ملی عراق گفت: فراموش نکنیم که این تیم مدافع عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیاست و قبل از هرچیزی به تکرار قهرمانی خود فکر می‌کند. به نظر من بازیکنان این تیم نیز اغلب به بازی احساسی روی آورده بودند و نتوانستند توانایی‌های فنی‌‌شان را بروز دهند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تیم ایران نباید در باد پیروزی بر عراق بخوابد، افزود: این بازی و سه امتیازآن تمام شد و باید به فکر دیدارهای آینده باشیم. افشین قطبی، همکاران و شاگردانش باید از این پس به دیدار مقابل کره شمالی فکر کرده و تمام تمرکز خود را معطوف به موفقیت در این دیدار کنند. بی شک پیروزی بر کره زمینه صعود ما را به مرحله بعد این رقابت‌ها مهیا خواهد کرد.

سرمربی پیشین تیم فوتبال امید کشورمان در رابطه با ترکیب و سیستم تیم ملی ایران در دیدار مقابل عراق اظهار داشت: خوشبختانه کادرفنی تیم ملی با شناخت کامل ازعراق، تیم را ارنج کرده بود. به کارگیری محمد نصرتی در جناح راست خط دفاع تیم ملی با توجه به بازی فیزیکی تیم یکی از نکات مثبت سیستم تیم ملی بود، ضمن آنکه ترکیب تیم با سیستم فعلی و همچنین به کارگیری ایمان مبعلی و غلامرضا رضایی در این دیدار اقدامی سنجیده از سوی قطبی به شمار می ‌رود.

پیروانی در واکنش به گفته برخی از کارشناسان که پیروزی بر عراق را تضمین کننده قهرمانی تیم ملی ایران در جام ملت‌ها عنوان کرده بودند، گفت: اصلا اعتقادی به این مباحث ندارم و کادر فنی هم باید بداند که هر بازی شرایط خاص خودش را دارد. من فکر می کنم که تیم ملی ما در ادامه رقابت‌های جام ملت‌ها بسیار بهتر از این خواهد شد و با تلاش و تدبیر می توانیم به آنچه که شایسته آن هستیم دست یابیم.

تیم ملی فوتبال کشورمان با برتری 2 بریک مقابل عراق صدرنشین گروه D مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا شد.