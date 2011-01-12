غیبت حسینی و حضور کفاشیان در تمرین تیم ملی/ شجاعی تمرین نکرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، نخستین تمرین تیم ملی کشورمان پس از پیروزی 2 بر یک برابر عراق از ساعت 11 صبح امروز به وقت محلی در زمین شماره 2 ورزشگاه الغرافه برگزار شد.

در این تمرین سیدجلال حسینی به علت تب و لرز و با تشخیص پزشکان در هتل ماند و تنها غایب تیم ملی کشورمان در این تمرین بود. مسعود شجاعی هم با حضور در کنار زمین عملکرد ملی پوشان را نظاره می کرد. وی به دلیل افت قند خون با نظر پزشکان در این تمرین شرکت نکرد.

بازیکنانی که در دیدار با عراق حضور داشتند در این تمرین زیر نظر بیوتر تمریناتی سبک انجام دادند و سایر بازیکنان زیر نظر افشین قطبی و منصوریان به مرور برنامه‌های تاکتیکی که ارسال از جناحین و استفاده از تاکتیک‌های مختلف برای باز کردن دروازه حریفان، مهمترین بخش این تمرینات بود، پرداختند.

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال هم با حضور در محل برگزاری تمرینات ملی پوشان ضمن انجام تمرینات کششی و نرمش‌های خاص در بخشی از زمان برگزاری تمرین عملکرد ملی پوشان را به نظاره نشست.

آندرانیک تیموریان که در جریان دیدار ایران برابر عراق دچار مصدومیت جزئی شده است در این تمرین به مرور برنامه‌های اختصاصی پرداخت و در بیشتر دقایق به همراه آزادی بدنساز تیم دور زمین دوید.