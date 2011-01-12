حمیدرضا پارسینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون اظهارات رئیس هیئت ووشو استان اصفهان مبنی بر برکناریاش اظهار داشت: از سمت خود در این هیئت استعفا ندادم و فکر میکنم مطرح شدن شایعه استعفای من به دلیل اختلاف نظرهایی بود که با مسئولان فدراسیون داشتهام.
وی با بیان اینکه تنها مدیرکل تربیت بدنی میتواند در مورد برکناری من اقدام کند، تصریح کرد: طبق قانون رئیس هیئت و رئیس فدراسیون نمیتوانند مرا برکنار کنند و با توجه به اینکه با حکم خدابخش به عنوان دبیر هیئت منصوب شدم تنها در صورتی از هیئت میروم که خدابخش خواهان آن باشد.
دبیر سابق هیئت ووشو استان در مورد اختلاف نظرهایش با فدراسیون ووشو و حمایتهای مدیرکل تربیت بدنی استان از ووشو اصفهان گفت: به دلیل رشد قابل توجه ووشو در استان و زیرساختهای بسیار این رشته ورزشی در استان اصفهان، هنگام مطرح شدن طرح انتقال فدراسیونهای ورزشی به استانها، پیشنهاد دادم که فدراسیون ووشو به استان اصفهان انتقال پیدا کند که این مسئله به مذاق مسئولان فدراسیون خوش نیامد.
وی ادامه داد: در جلسات مجمع فدراسیون بارها خواستار گرفتن حق ووشو استان در فدراسیون شدم و این مسئله باعث دلخوری مسئولان فدراسیون و پایتخت نشینان شد و به همین دلیل احساس میکنم مسئولان فدراسیون خواستار برکناری من شده باشند، مدیرکل تربیت بدنی در روزهای گذشته حمایت بسیاری از ووشو استان کرد و خواستار گرفتن حق ورزش استان از فدراسیون شد.
پارسینژاد اضافه کرد: هر زمان خدابخش بگوید دیگر در هیئت فعالیتی نمیکنم اما در حال حاضر نمیگویم در هیئت ووشو استان سمتی ندارم زیرا برکناری من تنها در چارچوب وظایف خدابخش است.
پیش از این علی عبدی، رئیس هیئت ووشو استان اصفهان اعلام کرده بود که حمیدرضا پارسینژاد دیگر سمتی در هیئت ووشو استان ندارد.
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