به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا بزرگوار در مراسم تودیع و معارفه خود که با حضور معاون تلفیق برنامه و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد بیان داشت: در برنامه پنجم توسعه حتما احیای بافت‌های فرسوده و معماری اسلامی ایرانی را در برنامه‌ها عملیاتی خواهیم کرد و گزارشاتی را خدمت مقامات عالی ارائه خواهیم داد.



وی با اشاره به اینکه مردم استان قم از همه لحاظ در میدان حضور داشتند و در کار‌هایمان ما را یاری کردند اظهار داشت: یکپارچگی بین اعضای شورای مسکن سازندگی و مسکن و شهرسازی تا پاسی از شب بدون توجه به مادیات فعالیت می‌کردند که این همت و تلاش عزیزان مثال زدنی است و ما در این میان تنها نقش هماهنگ کننده و پیگیری کننده را داشته‌ایم.



رئیس مسکن و شهرسازی استان قم در ادامه مراسم با درخواست همکاریی و یاری از تلاشگران در زمینه ساخت و ساز بیان داشت: در حال حاضر مسکن مهر استان قم از رده سی‌ام کشور به جایگاه نخست ارتقاء پیدا کرده است.



محمد رضا قلندری با اشاره به اینکه تلاشمان بر این است که در دولت عدالت محور بتوانیم در خصوص مسکن بدون دغدغه باشیم اظهار داشت: تلاشمان این است به زمانی برسیم که دیگر دغدغه مسکن را نداشته باشیم و هم اکنون به اینجایگاه نزدیک شده‌ایم و دغدغه مسکن را تا حدودی حل کرده‌ایم.