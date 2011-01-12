عباس کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین آثارش اینچنین توضیح داد: نگارش کتاب "ققنوس تولدی دیگر"‌ نقل خاطرات امیر سرلشگر رمضانی درباره پرواز به سلیمانیه عراق به پایان رسیده و تحویل ناشر شده است.

وی با اشاره به اینکه امیر سرلشگر رمضانی از دلاور ‌مردان ارتش در زمان جنگ تحمیلی است، اظهارکرد: این کتاب داستان بلندی درباره ماموریت پروازی او است که در سلیمانیه عراق سقوط می‌کند و ماجرای فرار وی را با کمک کردهای عراق بیان می‌کند.

این مترجم ادامه داد: این کتاب با کمک و نظر شخصی سرلشگر رمضانی نوشته شده و انتشارات آجا وابسته به ارتش جمهوری اسلامی و زیر نظر معاونت فرهنگی - عقیدتی و سیاسی ارتش آن را به چاپ می‌‌رساند.

کریمی با تاکید بر اینکه این کتاب روایت داستانی دارد، گفت: "ققنوس،‌ تولدی دیگر"‌ در گروه‌ رمان‌های نو قرار می‌گیرد.

وی در ادامه سخنانش درباره رمان "بی‌انجام" بیان کرد: این رمان داستانی معمایی در مورد یک ویراستار است که ویراستاری یک کتاب خاص را می‌پذیرد و از این کتاب به اتفاقاتی عجیب دست می‌یابد و در پی کشف آن بر می‌آید.

این نویسنده ادامه داد: این کتاب برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد فرستاده شده و به احتمال فراوان از سوی نشر افراز به بازار می‌آید.

وی همچنین از اتمام ترجمه کتاب "شهر کابوس" نوشته دشیل همت خبر داد و گفت: ترجمه این کتاب که روایتی معمایی دارد به پایان رسیده و برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد فرستاده شده است.

کریمی ادامه داد: داستان این کتاب روایت فردی است که به شهری وارد می‌شود که فساد در دستگاه‌های دولتی و خصوصی آن بیداد می‌کند و او به خاطر مردم این شهر با این مسائل مبارزه می‌کند تا آنها را از این وضعیت نجات دهد.

این کتاب قرار است از سوی انتشارات افراز وارد بازار نشر شود.

وی همچنین از ترجمه آخرین اثر ریموند چندلر به نام "پوال اسپرینگز" خبر داد و گفت: این کتاب به دلیل مرگ نویسنده‌ آن نیمه تمام می‌ماند و "رابرت دی پارکر" در دهه 80 آن را به اتمام ‌رساند و منتشر کرد

کریمی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در حال ترجمه این کتاب است،‌ ادامه داد:‌ این کتاب هم مانند آثار دیگر ریموند چندلر شخصیت معروفی به نام فیلیپ مالرو دارد که ازدواج می‌کند و برایش اتفاقات مختلفی می‌افتد.