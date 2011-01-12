زیباترین تصاویر نجومی هفته/ نترسید؛‌ این تصویر بیگانه فضایی نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر، جزایر رویایی، گرد و غبار کیهانی و مریخ لاجوردی از جمله زیباترین تصاویر نجومی است که مجله نشنال جغرافی دسته بندی و منتشر کرده است.

سیاهرگهای فیروزه ای

این تصویر را که ناسا منتشر کرده عکسی است که از ایستگاه فضایی بین المللی گرفته شده است. در این تصویر سیاهرگهای فیروزه ای جریانهای آبی عمیق در باهاماس دیده می شود. حدود 700 جزیره کوچک بخشی از رسوبات رسی کرانه های بزرگ و کوچک باهاماس را تشکیل می دهند.

مریخ لاجوردی

ماهوتهای لاجوردی بر روی یک پس زمینه مایل به سرخ مریخ ثمره تصویری است که کاوشگر مریخ گرد Mars Reconnaissance Orbiter ناسا در رنگهای جعلی گرفته است. این رنگ لاجوردی تمرکز ذرات گرد و غبار معلق در هوای مریخ را نشان می دهد.

در حالی زمستان مریخ به پایان خود نزدیک می شود لایه های عمیق تر فصلی دی اکسید کربن منجمد شروع به بخار شدن می کنند و گازهایی که از لایه های یخی خارج می شوند به سطح می آیند. ذرات سنگین تر در جهت بادهای سطحی نوعی حرکت گردابی را ایجاد می کنند در حالی که ذرات سبکتر به صورت معلق باقی می مانند.

سحابی مرداب

یک جریان تاریک از ذرات گرد و غبار از طریق گازهای نورانی سحابی مرداب در فاصله حدود 5 هزار سال نوری از زمین عبور می کند. این تصویر را تلسکوپ "ویستا" در رصدخانه جنوبی اروپا در شیلی (اسو) گرفته است. هدف از تهیه این عکس ایجاد دقیق ترین نقشه ممکن از منطقه مرکزی راه شیری است.

از آنجا گرد و غبار در نور مرئی دیده نمی شوند ستاره شناسان برای رویت اجرام آسمانی در طیف مادون قرمز مطالعات خود را انجام می دهند. برای مثال در سحابی مرداب، تصاویر مادون قرمز در پنج سال گذشته انفجار تولد ستارگان جدید را نشان داده است.

گرداب سوزان

کهکشان آندرومدا همانند یک گرداب آتش در تازه ترین عکسی که از این کهکشان که همچنین با عنوان "مسیه 31" نیز شناخته می شود به نمایش درآمده است. این دقیقترین تصویری است که تاکنون از کهکشان همسایه گرفته شده است. این تصویر را تلسکوپ فضایی هرشل آژانس فضایی اروپا در طیف مادون قرمز گرفته است.

هرشل در طیف مادون قرمز حداقل پنج حلقه را که از گرد و غبارهای نسبتا سرد تشکیل شده اند نشان می دهد. در این حلقه ها ستارگان آندرومدا می توانند تشکیل شوند. یکی از این حلقه ها که در مرکز کهکشان می چرخد می تواند در طول برخورد اخیری که آندرومدا با کهکشان دیگری داشته است تشکیل شده باشد.

ایستگاه فضایی بین المللی در مقابل کسوف

نترسید! این شیء کوچکی که از مقابل خورشید در طول خورشیدگرفتگی هفته گذشته عبور می کند فضاپیمای بیگانگان فضایی جنگهای ستاره ای نیست بلکه ایستگاه فضایی بین المللی است.

در این عکس که در عمان گرفته شده است خورشید در فاصله 150 میلیون کیلومتری از زمین، ماه در فاصله 400 هزار کیلومتری و ایستگاه فضایی در فاصله 400 کیلومتری قرار دارد.

خورشیدگرفتگی در دود

به گزارش مهر،‌ دودهای یک دودکش در "نووسیبریسک" در روسیه که خورشیدگرفتگی جزئی 4 ژانویه 2011 را تاریک می کند. این خورشیدگرفتگی در بخش وسیعی از اروپا، شمال آفریقا، خاورمیانه و آسیای مرکزی دیده شد.