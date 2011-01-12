طرح جامع پستی در گیلان عملیاتی شد

محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مطابق این طرح سلیقه ها و مهارت های شهروندان براساس اطلاعاتی که آنان در قسمتی از فرم تکمیل کرده اند جمع آوری و سپس در بانک اطلاعاتی پست ذخیره می شود.

وی خاطر نشان کرد: فعلا و در مرحله اول این طرح برخی اطلاعات مورد علاقه متقاضیان از طریق پست به آدرس آنان ارسال می شود.

مدیرکل پست گیلان همچنین با اشاره به اینکه روزانه 70 هزار مرسوله پستی در گیلان جابجا می شود، گفت: از 3.5 میلیون مرسوله ای که روزانه در کشور جابجا می شود 70 هزار و از یک میلیارد مرسوله سالانه 25 میلیون فقره سهم استان است.

وی همچنین با اشاره به پست گویا (دو سویه) خاطرنشان کرد: از آنجائیکه بانک اطلاعاتی مشترکان مخابرات فقط در اختیار پست بوده و با داشتن کدپستی هر مشترک شماره تلفن آن قابل دسترسی است، براساس ماده هشت دستورالعمل اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی، تمام سازمانها و نهادهای دولتی مکلف هستند که پایگاه اطلاعاتی مشترکان و مخاطبان خود را مجهز به کدپستی کنند.

رضایی با عنوان اینکه وجه مشترک پایگاههای اطلاعاتی تمامی سازمانها کدپستی است، اظهارداشت: در نتیجه این ماده قانونی رویکرد سازمانهای دولتی را به پست افزایش داده و پست با استفاده از این فرصت در کنار انجام رسالت اجتماعی به اهداف اقتصادی خود نزدیکتر می شود از اینرو نصب سیستم اطلاع رسانی دوسویه، شرکت پست را در تحقق این اهداف کمک می کند.

وی به اهدافی که درسیستم دوسویه مد نظر است، اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات On Line ازطریق این سیستم به کلیه شرکتها وموسسات دولتی و خصوصی، ارتقاء جایگاه پست درجامعه به عنوان پل ارتباطی سازمانها با مشترکان و مخاطبان، اجراء طرح تکریم ارباب رجوع ازطریق اطلاع رسانی دوسویه متمرکز درسایت شرکت پست، سیستم اعلام بدهی برای شرکتهای خدماتی نظیر آب، برق، گاز و مخابرات به صورت دو طرفه به این صورت که پیامهای متنوع شرکتها به مشترکان ودریافت پاسخ بصورت همزمان یا با تماسهای بعدی و دادن گزارشهای مکتوب ومتنوع سیستم از پیامهای دریافتی به مسئولان از جمله این اهداف است.

مدیرکل پست گیلان به مزایای سیستم دوسویه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ارائه این سرویس فقط از طریق پست به دلیل دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی سازمانهای دولتی میسر است، هم موجب ارتقاء جایگاه پست می شود وهم مزایای اقتصادی به دنبال دارد.

وی اظهارداشت: عملیات نظارت و کنترل نامه رسانی و توزیع مرسولات و قبوض سازمانها را به صورت نرم افزاری و متمرکز در ستاد میسر و همینطور عملیات کد گذاری و دادن کد پستی به مکان را بدون مراجعه به محل امکان پذیرمی سازد و رضایت مردم ومشترکان ومخاطبان از طریق دسترسی مستقیم به مسئولان بالا تا حصول نتیجه از دیگرمزیتهای این سیستم است.