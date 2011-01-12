برپایی نمایشگاه نقاشی در نگارخانه "ایست"

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه کاووسیان، نقاش از روز جمعه، 24 دیماه آثار خود را در نگارخانه "ایست" به نمایش میگذارد. کاوه کاووسیان متولد تبریز و فارغ التحصیل هنرستان میرک تبریز است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد تهران در رشته نقاشی است و هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تبریز است.
وی تاکنون سه نمایشگاه انفرادی نقاشی و چاپ در فاصله سالهای 76 تا 80 در گالری نگارخانه برگزار کرده است. آثار پیشین وی ترکیبی از فرمهای انتزاعی و عناصر فیگوراتیو برگرفته از طبیعت به ویژه حیوانات بودند که در مجموع با نگاهی سمبولیک ارائه میشدند.
نمایشگاه از تاریخ 24 تا 30 دیماه هر روز از ساعت 16 تا 19 برای بازدید عموم دایر است. نگارخانه "ایست" در درکه، خیابان شهید احمدپور، نبش بن بست گلستان، پلاک 2، زنگ دوم قرار دارد.
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