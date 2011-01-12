مجوز تدریس به زبانی غیر فارسی برای سه دانشگاه/ کیش تنها منطقه مجاز

بابک نگاهداری درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: سه دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف مجاز هستند که در واحدهای مربوطه خود در منطقه آزاد کیش به زبانی غیر از فارسی تدریس داشته باشند.

وی اظهار داشت: این دانشگاهها در شعب بین المللی خود و در شرایطی که دانشجویان خارجی پذیرش کرده باشند می توانند نسبت به برگزاری دوره و کلاس به زبان انگلیسی اقدام کنند.

معاون نظارت و راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوزی برای سایر دانشگاهها در این زمینه صادر نکرده است و تنها این سه دانشگاه در منطقه آزاد کیش برای چنین کاری مجوز دارند.