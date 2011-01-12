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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۴

نگاهداری به مهر خبر داد:

مجوز تدریس به زبانی غیر فارسی برای سه دانشگاه/ کیش تنها منطقه مجاز

مجوز تدریس به زبانی غیر فارسی برای سه دانشگاه/ کیش تنها منطقه مجاز

معاون نظارت و راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی از صدور مجوز شورا برای سه دانشگاه در شعب بین المللی برای برگزاری کلاس به زبان انگلیسی خبر داد و گفت: این دانشگاهها تنها در صورت پذیرش دانشجوی خارجی به این امر مجاز هستند.

بابک نگاهداری درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: سه دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف مجاز هستند که در واحدهای مربوطه خود در منطقه آزاد کیش به زبانی غیر از فارسی تدریس داشته باشند.

وی اظهار داشت: این دانشگاهها در شعب بین المللی خود و در شرایطی که دانشجویان خارجی پذیرش کرده باشند می توانند نسبت به برگزاری دوره و کلاس به زبان انگلیسی اقدام کنند.

معاون نظارت و راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوزی برای سایر دانشگاهها در این زمینه صادر نکرده است و تنها این سه دانشگاه در منطقه آزاد کیش برای چنین کاری مجوز دارند.

کد مطلب 1230682

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