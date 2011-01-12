موزه هگمتانه همدان به سیستم امنیتی مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اسدالله بیات در این خصوص افزود: در سال جاری عملیات تعویض و نصب دوربین‌های مدار بسته موزه هگمتانه با اعتباری افزون بر 500 میلیون ریال انجام شد و در حال حاضرموزه هگمتانه دارای دوربین‌های مدار بسته و سیستم اعلام حریق جدید است.

وی با بیان اینکه در سیستم جدید امنیتی ضمن اصلاح بخش‌های فرسوده نسبت به بروز رسانی سیستم‌های امنیتی پیشرفته تر اقداماتی انجام شده است، گفت: اشیای موجود در موزه که مشتمل بر دو بخش اختصاصی و استانی است از معتبرترین اسناد پیشینه تاریخی پایتخت تاریخ و تمدن ایران محسوب می‌شود.

بیات این موزه را که در شرق تپه باستانی هگمتانه واقع شده از مهمترین گنجینه‌های نگهداری اشیا تاریخی استان همدان دانست و ادامه داد: وجود آثار سنگی، سفالی و نمونه‌هایی منحصر به فرد از روش‌های تدفین که مربوط به هزاران سال قبل از میلاد مسیح است از جمله یافته‌های معتبر موزه است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان خاطر نشان کرد: این موزه شاخص ترین مجموعه نمایش آثار تاریخی استان همدان است.