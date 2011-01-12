تمام کالاها در 1404 باید منطبق با یک استاندارد ارائه شود

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در سال 1404 تمام کالا و خدمات باید منطبق با یک استاندارد ارائه شود و برای دستیابی به این هدف لازم است سرعت تدوین استانداردها را بیش از پیش کنیم.

وی با اشاره به چشم انداز 20 ساله توسعه کشور، تدوین استاندارد را یکی از مهمترین وظایف این سازمان معرفی کرد و ادامه داد: تدوین استاندارد نتیجه تحقیق و پژوهش است که این مهم با انجام کارهای پژوهشی در پژوهشگاه استاندارد عملیاتی می شود.

رئیس سازمان استاندارد با تاکید بر گسترش فعالیتهای علمی پژوهشگران و کارشناسان این سازمان اظهار داشت: ارتباط با تشکلها و صنعتگران، گام بلندی در جهت ارتقا و پیشرفت علمی خواهد بود.

همدلی کارشناسان به پیشرفت روزافزون استاندارد منجر می شود

برزگری مهمترین و محوری ترین سرمایه این سازمان را کارشناسان و پژوهشگران در تمام بخشهای مختلف این سازمان دانست و گفت: همدلی و همکاری کارشناسان و پژوهشگران، پیشرفت روزافزون سازمان استاندارد را به دنبال دارد.

وی یادآور شد: ‌مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با حضور مسئولان و جمع کثیری از کارشناسان پژوهشگاه استاندارد در محل سالن شهید صفاریان کرج برگزار شد.

این مسئول اضافه کرد: با همراهی و همکاری پژوهشگران، پژوهشگاه استاندارد می تواند نقش مهمی را در توسعه سلامت و اقتصاد جامعه داشته باشد.

برزگری با اشاره به مستقل شدن پژوهشگاه استاندارد گفت: این مرکز علمی به جهت چند رشته ای بودن متمایز از سایر پژوهشگاهها در سطح کشور است.

پژوهشگاه استاندارد به عنوان یک کلینیک برای کل صنایع تعریف می شود

وی افزود: پژوهشگاه استاندارد به عنوان یک کلینیک برای کل صنایع تعریف می شود و لازم است با اتصال به مراکز علمی و پژوهشی بنیه علمی خود را تقویت کند.

برزگری خاطرنشان کرد: پژوهشگاه استاندارد می تواند با استفاده از منابع تحقیقاتی سایر صنایع و مدیریت منابع، برنامه ریزی مناسبی در جهت بهره وری پروژه های تحقیقاتی داشته باشد.